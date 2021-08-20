Рейтинг WTA: Костюк бьет рекорды, Свитолина вылетела из топ-5

В обновленном рейтинге WTA украинские теннисистки изменили свои позиции. Первая ракетка Украины Элина Свитолина вновь потеряла место в пятерке лучших.

Падение Свитолиной

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг теннисисток. В первой тройке без изменений. Лидером остается австралийка Эшли Барти, сразу за ее спиной располагаются японка Наоми Осака и представительница Беларуси Арина Соболенко.

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На 4-е место после финала в Монреале выпрыгнула чешка Каролина Плишкова, взобравшись на две позиции. Из-за нее из топ-5 вылетела украинка Элина Свитолина. 26-летняя одесситка все никак не может найти свою игру после "бронзы" Олимпиады-2020.

Отметим, что Свитолина два раза подряд вылетает из турнира после первого же круга. В Монреале она проиграла в трех сетах Джоанне Конти. А уже в первой игре в Цинциннати уступила немке Анджелик Кербер.

Успехи других украинских теннисисток

У Свитолиной и Софии Кенин из США одинаковое количество очков – по 5030. На 215 больше баллов у Плишковой.

Касательно других украинок, то порадовала болельщиков 19-летняя Марта Костюк. После Уимблдона теннисистка не участвовала в соревнованиях из-за травмы. Но даже таким образом смогла улучшить свою позицию. Она снова обновила рекорд и занимает теперь 56 место, хотя была 58-й.

Даяна Ястремская, которая тоже не феерит после допинг-скандала, поднялась на одну позицию – 48 место. Улучшили свои позиции Екатерина Козлова и Катарина Завацкая – 128 и 144 места соответственно.

Ангелина Калинина и Леся Цуренко остались 78-й и 179-й.



Украинки в обновленном рейтинге / Скриншот из wtatennis.com