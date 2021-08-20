Рейтинг WTA: Костюк бьет рекорды, Свитолина вылетела из топ-5
Источник:WTA
В обновленном рейтинге WTA украинские теннисистки изменили свои позиции. Первая ракетка Украины Элина Свитолина вновь потеряла место в пятерке лучших.
Падение Свитолиной
Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг теннисисток. В первой тройке без изменений. Лидером остается австралийка Эшли Барти, сразу за ее спиной располагаются японка Наоми Осака и представительница Беларуси Арина Соболенко.
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На 4-е место после финала в Монреале выпрыгнула чешка Каролина Плишкова, взобравшись на две позиции. Из-за нее из топ-5 вылетела украинка Элина Свитолина. 26-летняя одесситка все никак не может найти свою игру после "бронзы" Олимпиады-2020.
- Отметим, что Свитолина два раза подряд вылетает из турнира после первого же круга. В Монреале она проиграла в трех сетах Джоанне Конти. А уже в первой игре в Цинциннати уступила немке Анджелик Кербер.
Успехи других украинских теннисисток
Касательно других украинок, то порадовала болельщиков 19-летняя Марта Костюк. После Уимблдона теннисистка не участвовала в соревнованиях из-за травмы. Но даже таким образом смогла улучшить свою позицию. Она снова обновила рекорд и занимает теперь 56 место, хотя была 58-й.
Даяна Ястремская, которая тоже не феерит после допинг-скандала, поднялась на одну позицию – 48 место. Улучшили свои позиции Екатерина Козлова и Катарина Завацкая – 128 и 144 места соответственно.
Ангелина Калинина и Леся Цуренко остались 78-й и 179-й.
Украинки в обновленном рейтинге / Скриншот из wtatennis.com