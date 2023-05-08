Костюк отобрала у Калининой звание первой ракетки Украины, космический прогресс Свитолиной

Наступила новая неделя, а это значит, что обновился рейтинг WTA. Украинские теннисистки получили новые позиции, а Ангелина Калинина потеряла звание первой ракетки страны.

Сразу четыре украинских теннисистки из топ-200 несколько потеряли свои позиции. Марта Костюк опустилась на четыре ступени и занимает 40-е место. Однако даже это не помешало ей стать первой ракеткой Украины, пишет 24 Канал.

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Свитолина выбралась из-за пределов топ-1000

В то же время Ангелина Калинина испытала наибольший регресс – 14-позиций. Уже бывшая первая ракетка Украины занимает 47-е место.

Даяна Ястремская и Дарья Снигирь тоже не смогли улучшить свою ситуацию – падение на 9 и 4 позиции соответственно. Теперь Даяна и Дарья идут на 158-й и 169-й строчках рейтинга WTA соответственно.

Обновленный рейтинг принес прогресс Леси Цуренко и Екатерине Байндль. Теперь наши теннисистки занимают 68-ю и 81-ю позиции.

Начало новой недели стало невероятным для Свитолиной. Элина с 1088-й ступени перепрыгнула вверх на 548 мест и теперь занимает 540-ю позицию.

Напомним, что Элина удачно выступила на турнире WTA 125 во Франции, добравшись до полуфинала, где досадно проиграла серьезной сопернице из США Слоан Стивенс - 2:0 (7:5, 7:6).

Швентек – "королева тенниса"

Первой ракеткой мира продолжает быть полька Ига Швентек. В топ-3 лучших вообще нет изменений. Второй идет белоруска Арина Соболенко, а тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

Каролин Гарсия, Коко Гауф, Елена Рыбакина и Мария Саккари улучшили свои позиции. Туниска Онс Жабер упала в рейтинге WTA на три ступени. Теперь она седьмая. Россиянка Дарья Касаткина, называющая войну войной и поддерживающая украинских теннисисток, идет 9-ю.

Топ-10 замыкает Петра Квитова из Чехии.