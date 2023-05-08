Одразу чотири українські тенісистки з топ-200 дещо втратили свої позиції. Марта Костюк опустилась на чотири сходинки та посідає 40-ве місце. Однак навіть це не завадило їй стати першою ракеткою України, пише 24 Канал.

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Світоліна вибралась із поза меж топ-1000

Натомість Ангеліна Калініна зазнала найбільшого регресу – 14-позицій. Наразі вже колишня перша ракетка України посідає 47-м місце.

Даяна Ястремська та Дар'я Снігур теж не змогли покращити свою ситуацію – падіння на 9 та 4 позиції відповідно. Тепер Даяна та Дар'я йдуть на 158-й та 169-й сходинках рейтингу WTA відповідно.

Оновлений рейтинг приніс прогрес для Лесі Цуренко та Катерини Байндль. Тепер наші тенісистки посідають 68-му та 81-му позиції.

Початок нового тижня став неймовірним для Світоліної. Еліна з 1088-ї сходинки перестрибнула вгору аж на 548 місць та тепер займає 540-ву позицію.

Нагадаємо, що Еліна вдало виступила на турнірі WTA 125 у Франції, діставшись до півфіналу, де прикро програла серйозній суперниці зі США Слоан Стівенс – 2:0 (7:5, 7:6).

Швьонтек – "королева тенісу"

Першою ракеткою світу продовжує бути полька Іга Швьонтек. У топ-3 найкращих взагалі неає змін. Другою йде білоруска Аріна Соболенко, а трійку найкращих замикає американка Джессіка Пегула.

Натомість Каролін Гарсія, Коко Гауф, Єлєна Рибакіна та Марія Саккарі покращили свої позиції. Туніска Онс Жабер впала у рейтингу WTA на три сходинки. Тепер вона сьома. Росіянка Дар'я Касаткіна, яка називає війну війною та підтримує українських тенісисток, йде 9-ю.

Топ-10 замикає Петра Квітова із Чехії.