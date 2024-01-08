Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA после финала в Окленде: все обновленные позиции украинок
Одесситка удачно выступила на соревновании в Новой Зеландии и еще больше приблизилась к топ-20. Ангелина Калинина и Марта Костюк потеряли свои места.
Неделю назад начался новый теннисный сезон, а в воскресенье стали известны первые победители 2024 года. Соответственно, обновились рейтинги ATP и WTA по итогам соревнований, пишет 24 канал.
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Больше украинских фанатов интересует ситуация в женском теннисе, где несколько наших девушек входят в топ-100 рейтинга. На прошлой неделе невероятного успеха добилась Элина Свитолина.
Первая ракетка Украины зажгла на турнире WTA250 в Окленде, дойдя до финала. Это позволило Элине подняться на две позиции в рейтинге и закрепиться на 23-м месте.
А вот Ангелина Калинина уступила первый же матч на турнире в Брисбене и откатилась с 27 на 28 позицию. Также потеряла в показателях упавшая на три места Марта Костюк и теперь идет 41-ю.
Рейтинг топ-10 украинок на 8 января 2024 года:
|МЕСТО
|ТЕННИСИСТКА
|ОЧКИ
|23
|Элина Свитолина
|1972
|28
|Ангелина Калинина
|1630
|31
|Леся Цуренко
|1452
|41
|Марта Костюк
|1223
|96
|Даяна Ястремская
|777
|135
|Екатерина Байндль
|568
|136
|Дарья Снигирь
|566
|152
|Юлия Стародубцева
|504
|171
|Екатерина Завацкая
|441
|244
|Валерия Страхова
|313
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В топ-десятке рейтинга произошла только одна смена. Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир в Брисбене и поднялась на третье место. А вот победительница Светолиной в финале соревнования в Окленде Коко Гауфф теперь четвертая.
Топ-десятка рейтинга WTA:
- Ига Швентек (Польша) – 9880 очков
- Арина Сабаленко – 8905
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 6811
- Кори Гауфф (США) – 6660
- Джессика Пегула (США) – 5905
- Онс Жабер (Тунис) – 4076
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3966
- Мария Саккари (Греция) – 3770
- Каролина Мухова (Чехия) – 3590
- Барбора Крейчикова (Чехия) 2945