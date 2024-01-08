Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA после финала в Окленде: все обновленные позиции украинок

Одесситка удачно выступила на соревновании в Новой Зеландии и еще больше приблизилась к топ-20. Ангелина Калинина и Марта Костюк потеряли свои места.

Неделю назад начался новый теннисный сезон, а в воскресенье стали известны первые победители 2024 года. Соответственно, обновились рейтинги ATP и WTA по итогам соревнований, пишет 24 канал.

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Больше украинских фанатов интересует ситуация в женском теннисе, где несколько наших девушек входят в топ-100 рейтинга. На прошлой неделе невероятного успеха добилась Элина Свитолина.

Первая ракетка Украины зажгла на турнире WTA250 в Окленде, дойдя до финала. Это позволило Элине подняться на две позиции в рейтинге и закрепиться на 23-м месте.

А вот Ангелина Калинина уступила первый же матч на турнире в Брисбене и откатилась с 27 на 28 позицию. Также потеряла в показателях упавшая на три места Марта Костюк и теперь идет 41-ю.

Рейтинг топ-10 украинок на 8 января 2024 года:

МЕСТО ТЕННИСИСТКА ОЧКИ 23 Элина Свитолина 1972 28 Ангелина Калинина 1630 31 Леся Цуренко 1452 41 Марта Костюк 1223 96 Даяна Ястремская 777 135 Екатерина Байндль 568 136 Дарья Снигирь 566 152 Юлия Стародубцева 504 171 Екатерина Завацкая 441 244 Валерия Страхова 313

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В топ-десятке рейтинга произошла только одна смена. Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир в Брисбене и поднялась на третье место. А вот победительница Светолиной в финале соревнования в Окленде Коко Гауфф теперь четвертая.

Топ-десятка рейтинга WTA: