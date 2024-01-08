Тиждень тому розпочався новий тенісний сезон, а у неділю стали відомі перші переможці 2024 року. ВІдповідно, оновилися рейтинги ATP та WTA за підсумками змагань, пише 24 канал.

До теми Костюк вибила експершу ракетку України у синьо-жовтому дербі в Аделаїді

Найбільше українських фанатів цікавить ситуація у жіночому тенісі, де кілька наших дівчат входять у топ-100 рейтингу. Минулого тижня неймовірного успіху досягла Еліна Світоліна.

Перша ракетка України запалила на турнірі WTA250 в Окленді, дійшовши до фіналу. Це дозволило Еліні піднятися на дві позиції у рейтингу та закріпитися на 23 місці.

А ось Ангеліна Калініна поступилась у першому ж матчі на турнірі в Брісбені і відкотилась з 27 на 28 позицію. Також втратила в показниках Марта Костюк, яка впала на три місця і тепер йде 41-ю.

Рейтинг топ-10 українок на 8 січня 2024 року:

МІСЦЕ ТЕНІСИСТКА ОЧКИ 23 Еліна Світоліна 1972 28 Ангеліна Калініна 1630 31 Леся Цуренко 1452 41 Марта Костюк 1223 96 Даяна Ястремська 777 135 Катерина Байндль 568 136 Дар'я Снігур 566 152 Юлія Стародубцева 504 171 Катаріна Завацька 441 244 Валерія Страхова 313

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У топ-десятці рейтингу відбулась лише одна зміна. Тенісистка з Казахстану Єлєна Рибакіна виграла турнір у Брісбені та піднялась на третю сходинку. А ось переможниця Світоліної у фіналі змагання в Окленді Коко Гауфф тепер четверта.

Топ-десятка рейтингу WTA: