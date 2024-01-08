Тиждень тому розпочався новий тенісний сезон, а у неділю стали відомі перші переможці 2024 року. ВІдповідно, оновилися рейтинги ATP та WTA за підсумками змагань, пише 24 канал.
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Найбільше українських фанатів цікавить ситуація у жіночому тенісі, де кілька наших дівчат входять у топ-100 рейтингу. Минулого тижня неймовірного успіху досягла Еліна Світоліна.
Перша ракетка України запалила на турнірі WTA250 в Окленді, дійшовши до фіналу. Це дозволило Еліні піднятися на дві позиції у рейтингу та закріпитися на 23 місці.
А ось Ангеліна Калініна поступилась у першому ж матчі на турнірі в Брісбені і відкотилась з 27 на 28 позицію. Також втратила в показниках Марта Костюк, яка впала на три місця і тепер йде 41-ю.
Рейтинг топ-10 українок на 8 січня 2024 року:
|МІСЦЕ
|ТЕНІСИСТКА
|ОЧКИ
|23
|Еліна Світоліна
|1972
|28
|Ангеліна Калініна
|1630
|31
|Леся Цуренко
|1452
|41
|Марта Костюк
|1223
|96
|Даяна Ястремська
|777
|135
|Катерина Байндль
|568
|136
|Дар'я Снігур
|566
|152
|Юлія Стародубцева
|504
|171
|Катаріна Завацька
|441
|244
|Валерія Страхова
|313
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У топ-десятці рейтингу відбулась лише одна зміна. Тенісистка з Казахстану Єлєна Рибакіна виграла турнір у Брісбені та піднялась на третю сходинку. А ось переможниця Світоліної у фіналі змагання в Окленді Коко Гауфф тепер четверта.
Топ-десятка рейтингу WTA:
- Іга Швьонтек (Польща) – 9880 очок
- Аріна Сабалєнка – 8905
- Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 6811
- Корі Гауфф (США) – 6660
- Джессіка Пегула (США) – 5905
- Онс Жабер (Туніс) – 4076
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3966
- Марія Саккарі (Греція) – 3770
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3590
- Барбора Крейчикова (Чехія) – 2945