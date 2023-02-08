Таблиця рейтингів національних чемпіонів формується на основі зароблених очок командами в єврокубках за останні п'ять років. Росію після вторгнення до України в лютому 2022 року дискваліфікували з усіх міжнародних турнірів. Попри те, що російські команди не допустили до участі в новому сезоні, УЄФА неочікувано для всіх вирішила нарахувати Росії її середній бал за останні п'ять років (на основі яких і розраховується рейтинг) – 4,333 бала. При цьому ці бали були "подаровані" просто так, адже невідомо, чи змогли б російські клуби стільки набрати, якби й справді виступали.

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Це викликало чимало обурення, адже багатьом країнам треба було докласти чимало зусиль, щоб стільки заробити. Для прикладу, після закінчення групового етапу єврокубків (Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій), Україна в цьому сезоні має у своєму активі 4,7 бала. Це при цьому що в нас виступало п'ять команд, дві з яких зуміли вийти в плей-офф єврокубків (Шахтар зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи, а Дніпро-1 продовжить виступ в 1/16 фіналу Ліги конференцій).

Окрім цього, завдяки цим балам Росія трималася на 18-у місці та мала право після її допущення до єврокубків делегувати одразу п'ять клубів.

Та нарешті УЄФА прислухалася до "голосу розуму", і прибрала в Росії бали, які вона не заробила. Зараз там стоїть прочерк.

Це одразу вплинуло і на загальні результати Росії. Адже без цих балів вона опустилася в рейтингу з 18-го на 23-є місце. А воно вже дає лише чотири команди в єврокубках – одну у кваліфікації Ліги чемпіонів (починати з першого кваліфікаційного раунду) та три – в Лізі конференцій.

Але це за умови, що Росію з наступного сезону допустять до міжнародних турнірів. Поки ж УЄФА не має таких намірів. Російська делегація зустрічалася з представниками УЄФА, щоб домовитися про повернення до міжнародних змагань, але отримала відмову. Там заявили, що жодного російського клубу в єврокубках не буде, допоки триватиме війна в Україні.

Окрім того, в російської Казані ще й відібрали право на проведення Суперкубка УЄФА 2023.

Якщо відсторонення Росії буде тривати й надалі, то країна з кожним сезоном буде все нижче падати в рейтингу УЄФА. Допоки не опуститься на останнє місце.