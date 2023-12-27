Клубный рейтинг УЕФА: Шахтер сохраняет хорошие шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов

Дончане удерживают место в топ-25 таблице коэффициентов. С большой долей вероятности "горняки" окажутся в основной стадии ЛЧ, если выиграют чемпионат Украины.

Две недели назад украинские клубы завершили выступления в осенней части евросезона 2023-2024. Подопечные Марино Пушича уступили Порту и вылетели из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы.

По теме Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после поражения Шахтера и победы Зари

Украинские клубы просели

Тем временем УЕФА обновил клубный рейтинг по окончании групповых этапов. В нем лучшей командой Украины продолжает оставаться Шахтер.

Дончане замыкают топ-25 списка. В свою очередь Динамо упало аж на 65 строчку, а Заря занимает 87-ю. Все команды кроме Шахтера уже прекратили выступления в этом евросезоне.

Позиции украинских команд:

МЕСТО КОМАНДА БАЛЛЫ 25 Шахтер 63,000 65 Динамо 26,500 87 Заря 18,500 141 Днепр-1 10,500 247 Ворскла 4,500 248 Колос 4,000 249 Александрия 3,000 250 Десна 2,000 251 Мариуполь 2,000

Читайте также Обидчики Украины: как сложилась судьба выбивавших Ворсклу клубов, Динамо и Днепр-1 из еврокубков

В общем рейтинге лидирует действующий победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити, опережающий Баварию и Реал. Отметим, что со следующего сезона у Украины не будет прямой путевки в основной раунд Лиги чемпионов.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА:

МЕСТО КОМАНДА СТРАНА БАЛЛЫ 1 Манчестер Сити Англия 141,000 2 Бавария Германия 136,000 3 Реал Испания 123,000 4 ПСЖ Франция 108,000 5 Ливерпуль Англия 107,000 6 Интер Италия 99,000 7 Лейпциг Германия 96,000 8 Челси Англия 96,000 9 Манчестер Юнайтед Англия 92,000 10 Рома Италия 91,000

Счастливый билет для Шахтера

Впрочем, именно Шахтер сможет оказаться напрямую в этой стадии. Если в этом сезоне ЛЧ выиграет команда, гарантирующая место в турнире через чемпионат, вакантное место будет отдано наиболее рейтинговой команде Чемпионского пути квалификации.

Теперь им есть как раз Шахтер. Еще есть шансы обойти дончан Славия (32 место) и Копенгаген (37 место). Но этим командам нужно отыграть этого евросезона 10 и 11.5 баллов соответственно, то есть зайти достаточно далеко в плей-офф ЛЧ или ЛЕ.

Интересно знать Суперлига против УЕФА: что нужно знать о революции в футболе, которая может убить Лигу чемпионов

Впрочем, Шахтер потеряет эту опцию, если не выиграет чемпионат Украины. Остальные наши клубы не смогут претендовать на эту путевку по квоте чемпиона Лиги чемпионов.