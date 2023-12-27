Клубный рейтинг УЕФА: Шахтер сохраняет хорошие шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов
Источник:сайт УЕФА
Дончане удерживают место в топ-25 таблице коэффициентов. С большой долей вероятности "горняки" окажутся в основной стадии ЛЧ, если выиграют чемпионат Украины.
Две недели назад украинские клубы завершили выступления в осенней части евросезона 2023-2024. Подопечные Марино Пушича уступили Порту и вылетели из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы.
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Тем временем УЕФА обновил клубный рейтинг по окончании групповых этапов. В нем лучшей командой Украины продолжает оставаться Шахтер.
Дончане замыкают топ-25 списка. В свою очередь Динамо упало аж на 65 строчку, а Заря занимает 87-ю. Все команды кроме Шахтера уже прекратили выступления в этом евросезоне.
Позиции украинских команд:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|БАЛЛЫ
|25
|Шахтер
|63,000
|65
|Динамо
|26,500
|87
|Заря
|18,500
|141
|Днепр-1
|10,500
|247
|Ворскла
|4,500
|248
|Колос
|4,000
|249
|Александрия
|3,000
|250
|Десна
|2,000
|251
|Мариуполь
|2,000
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В общем рейтинге лидирует действующий победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити, опережающий Баварию и Реал. Отметим, что со следующего сезона у Украины не будет прямой путевки в основной раунд Лиги чемпионов.
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|СТРАНА
|БАЛЛЫ
|1
|Манчестер Сити
|Англия
|141,000
|2
|Бавария
|Германия
|136,000
|3
|Реал
|Испания
|123,000
|4
|ПСЖ
|Франция
|108,000
|5
|Ливерпуль
|Англия
|107,000
|6
|Интер
|Италия
|99,000
|7
|Лейпциг
|Германия
|96,000
|8
|Челси
|Англия
|96,000
|9
|Манчестер Юнайтед
|Англия
|92,000
|10
|Рома
|Италия
|91,000
Счастливый билет для Шахтера
Впрочем, именно Шахтер сможет оказаться напрямую в этой стадии. Если в этом сезоне ЛЧ выиграет команда, гарантирующая место в турнире через чемпионат, вакантное место будет отдано наиболее рейтинговой команде Чемпионского пути квалификации.
Теперь им есть как раз Шахтер. Еще есть шансы обойти дончан Славия (32 место) и Копенгаген (37 место). Но этим командам нужно отыграть этого евросезона 10 и 11.5 баллов соответственно, то есть зайти достаточно далеко в плей-офф ЛЧ или ЛЕ.
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Впрочем, Шахтер потеряет эту опцию, если не выиграет чемпионат Украины. Остальные наши клубы не смогут претендовать на эту путевку по квоте чемпиона Лиги чемпионов.