Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отрывается от России и приближается к Швейцарии
Наши клубы набрали всего один балл за первую неделю октября. Впрочем, это позволило Украине закрепиться на 15 месте в рейтинге ассоциаций УЕФА.
Эта неделя для украинского футбола показалась очень неудачной. На троих наши клубы набрали всего один балл, пишет 24 канал.
По теме Выстрел себе в ногу: видео дикого фейла Попова, стоившего Динамо очков в Лиге Европы
Его заработал Днепр-1, вырвавший ничью в игре с Вадуцем (2:2). А вот Шахтер и Динамо проиграли свои матчи в разных турнирах.
Дончане дали бой Реалу, однако уступили со счетом (1:2), в то время как киевляне не удержали ничью с Ренном. Из-за ошибки Попова в концовке Динамо проиграло с таким же счетом.
Читайте также Сыграет ли Лунин против Шахтера и Барселоны: названа дата возвращения Куртуа в основу Реала
Это позволило Украине немного приблизиться в таблице коэффициентов УЕФА к Швейцарии. Страна кантонов не набрала ни балла из-за поражения Цюриха и Базеля.
Также наша ассоциация оторвалась от России. Напомним, что клубы из страны-оккупанта не допущены к этому евросезону из-за войны против Украины.
|МЕСТО
|СТРАНА
|22/23
|ИТОГ
|КЛУБОВ
|1
|Англия
|6,857
|93,427
|7/7
|2
|Испания
|6,714
|83,141
|7/7
|3
|Германия
|6,125
|71,481
|8/8
|4
|Италия
|5,785
|65,354
|7/7
|5
|Франция
|5,250
|53,831
|6/6
|6
|Нидерланды
|5,500
|51,900
|4/5
|7
|Португалия
|5,833
|49,549
|4/6
|8
|Шотландия
|2,900
|35,800
|3/5
|9
|Бельгия
|6,000
|34,000
|4/5
|10
|Австрия
|3,500
|32,600
|3/5
|11
|Сербия
|3,375
|30,375
|2/4
|12
|Норвегия
|5,000
|28,250
|2/4
|13
|Чехия
|5,250
|27,550
|3/4
|14
|Швейцария
|4,250
|27,425
|2/4
|15
|Украина
|3,100
|26,900
|3/5
|16
|Россия
|4,333
|26,215
|-
|17
|Дания
|3,900
|25,825
|3/5