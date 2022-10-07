Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отрывается от России и приближается к Швейцарии

Наши клубы набрали всего один балл за первую неделю октября. Впрочем, это позволило Украине закрепиться на 15 месте в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Эта неделя для украинского футбола показалась очень неудачной. На троих наши клубы набрали всего один балл, пишет 24 канал.

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Его заработал Днепр-1, вырвавший ничью в игре с Вадуцем (2:2). А вот Шахтер и Динамо проиграли свои матчи в разных турнирах.

Дончане дали бой Реалу, однако уступили со счетом (1:2), в то время как киевляне не удержали ничью с Ренном. Из-за ошибки Попова в концовке Динамо проиграло с таким же счетом.

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Это позволило Украине немного приблизиться в таблице коэффициентов УЕФА к Швейцарии. Страна кантонов не набрала ни балла из-за поражения Цюриха и Базеля.

Также наша ассоциация оторвалась от России. Напомним, что клубы из страны-оккупанта не допущены к этому евросезону из-за войны против Украины.