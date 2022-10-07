Цей тиждень для українського футболу видався дуже невдалим. На трьох наші клуби набрали всього один бал, пише 24 канал.
До теми Вистріл собі в ногу: відео дикого фейлу Попова, який коштував Динамо очок в Лізі Європи
Його заробив Дніпро-1, який вирвав нічию у грі з Вадуцем (2:2). А ось Шахтар та Динамо програли свої матчі в різних турнірах.
Донеччани дали бій Реалу, проте поступились з рахунком (1:2), тоді як кияни не втримали нічию із Ренном. Через помилку Попова у кінцівці Динамо програло з таким самим рахунком.
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Це дозволило Україні трохи наблизитись в таблиці коефіцієнтів УЄФА до Швейцарії. Країна кантонів не набрала ані балу через поразки Цюриху та Базеля.
Також наша асоціація відірвалась від Росії. Нагадаємо, що клуби з країни-окупанта не допущені до цього євросезону через війну проти України.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|22/23
|ПІДСУМОК
|КЛУБІВ
|1
|Англія
|6,857
|93,427
|7/7
|2
|Іспанія
|6,714
|83,141
|7/7
|3
|Німеччина
|6,125
|71,481
|8/8
|4
|Італія
|5,785
|65,354
|7/7
|5
|Франція
|5,250
|53,831
|6/6
|6
|Нідерланди
|5,500
|51,900
|4/5
|7
|Португалія
|5,833
|49,549
|4/6
|8
|Шотландія
|2,900
|35,800
|3/5
|9
|Бельгія
|6,000
|34,000
|4/5
|10
|Австрія
|3,500
|32,600
|3/5
|11
|Сербія
|3,375
|30,375
|2/4
|12
|Норвегія
|5,000
|28,250
|2/4
|13
|Чехія
|5,250
|27,550
|3/4
|14
|Швейцарія
|4,250
|27,425
|2/4
|15
|Україна
|3,100
|26,900
|3/5
|16
|Росія
|4,333
|26,215
|-
|17
|Данія
|3,900
|25,825
|3/5