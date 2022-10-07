Цей тиждень для українського футболу видався дуже невдалим. На трьох наші клуби набрали всього один бал, пише 24 канал.

До теми Вистріл собі в ногу: відео дикого фейлу Попова, який коштував Динамо очок в Лізі Європи

Його заробив Дніпро-1, який вирвав нічию у грі з Вадуцем (2:2). А ось Шахтар та Динамо програли свої матчі в різних турнірах.

Донеччани дали бій Реалу, проте поступились з рахунком (1:2), тоді як кияни не втримали нічию із Ренном. Через помилку Попова у кінцівці Динамо програло з таким самим рахунком.

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Це дозволило Україні трохи наблизитись в таблиці коефіцієнтів УЄФА до Швейцарії. Країна кантонів не набрала ані балу через поразки Цюриху та Базеля.

Також наша асоціація відірвалась від Росії. Нагадаємо, що клуби з країни-окупанта не допущені до цього євросезону через війну проти України.

МІСЦЕ КРАЇНА 22/23 ПІДСУМОК КЛУБІВ
1 Англія 6,857 93,427 7/7
2 Іспанія 6,714 83,141 7/7
3 Німеччина 6,125 71,481 8/8
4 Італія 5,785 65,354 7/7
5 Франція 5,250 53,831 6/6
6 Нідерланди 5,500 51,900 4/5
7 Португалія 5,833 49,549 4/6
8 Шотландія 2,900 35,800 3/5
9 Бельгія 6,000 34,000 4/5
10 Австрія 3,500 32,600 3/5
11 Сербія 3,375 30,375 2/4
12 Норвегія 5,000 28,250 2/4
13 Чехія 5,250 27,550 3/4
14 Швейцарія 4,250 27,425 2/4
15 Україна 3,100 26,900 3/5
16 Росія 4,333 26,215 -
17 Данія 3,900 25,825 3/5