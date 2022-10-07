Цей тиждень для українського футболу видався дуже невдалим. На трьох наші клуби набрали всього один бал, пише 24 канал.

До теми Вистріл собі в ногу: відео дикого фейлу Попова, який коштував Динамо очок в Лізі Європи

Його заробив Дніпро-1, який вирвав нічию у грі з Вадуцем (2:2). А ось Шахтар та Динамо програли свої матчі в різних турнірах.

Донеччани дали бій Реалу, проте поступились з рахунком (1:2), тоді як кияни не втримали нічию із Ренном. Через помилку Попова у кінцівці Динамо програло з таким самим рахунком.

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Це дозволило Україні трохи наблизитись в таблиці коефіцієнтів УЄФА до Швейцарії. Країна кантонів не набрала ані балу через поразки Цюриху та Базеля.

Також наша асоціація відірвалась від Росії. Нагадаємо, що клуби з країни-окупанта не допущені до цього євросезону через війну проти України.