Динамо и Шахтер попали в топ-10 рейтинга по количеству воспитанников в мировом футболе
Источник:CIES Football Observatory
Украинские клубы могут гордиться своими академиями, которые дают футболистов не только собственным командам. Киевляне совсем немного отстали от лидера Аякса.
Украинские гранды "Динамо" и "Шахтер" известны не только результатами в УПЛ, но и одними из лучших академий в Украине. Многие выпускники этих клубов играют в родном чемпионате и заграницей.
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Динамо и Шахтер в топе
Как оказалось, киевляне и дончане попали в престижный мировой рейтинг, составленный CIES Football Observatory. Они составили топ-10 клубов, чьи воспитанники сейчас играют в высших дивизионах топ-48 стран мира.
Согласно этому, у Динамо есть 80 выпускников своей академии, что позволяет киевлянам идти на шестом месте в рейтинге. Дончане же имеют на шести меньше (74) и замыкают топ-10 вместе с загребским Динамо.
Рейтинг клубов по количеству воспитанников в профессиональном футболе:
- Аякс (Нидерланды) – 86
- Бенфика (Португалия) – 85
- Спортинг (Португалия) – 83
- Дефенсор (Уругвай) – 82
- Бока Хуниорс (Аргентина) – 81
- Динамо Киев (Украина) – 80
- Ривер Плейт (Аргентина) – 79
- Барселона (Испания) – 77
- Носьональ (Уругвай) – 77
- Динамо Загреб (Хорватия) – 74
- Шахтер (Украина) – 74
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Лидеры по воспитанникам в клубе
Лидером является нидерландский Аякс с 86 выпускниками, опережая на одного лиссабонскую Бенфику. Топ-тройку замыкает другой португальский столичный клуб "Спортинг".
Что интересно, сейчас в составе "бело-синих" выступает 18 собственных питомцев, тогда как у "горняков" - 15. По этому показателю представители УПЛ имеют самый высокий показатель среди всех команд топ-десятки.