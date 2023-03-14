Лобановский и Луческу попали в рейтинг топ-тренеров, не выигрывавших ЛЧ: полный список

Британское издание сформировали перечень 11-ти топ-наставников, так и не поднимавших Кубок чемпионов над головой. Среди них нашлось место для двух тренеров по чемпионату Украины.

Лигу чемпионов выигрывало немало известных и не слишком тренеров. Всего 43 специалиста поднимали Кубок над головой, а рекордсменом турнира является Карло Анчелотти, который во главе Милана и Реала выиграл четыре трофея.

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При этом среди победителей были и не слишком успешные коучи. Это вдохновило британский популярный ресурс FourFourTwo составить рейтинг 11 лучших тренеров, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов.

В этот список попали двое наставников, причастных к Динамо. Третье место в рейтинге отдали легендарному Валерию Лобановскому, который в сезоне 1998-1999 вывел киевлян в полуфинал турнира.

Рейтинг тренеров от FourFourTwo:

Диего Симеоне Арсен Венгер Валерий Лобановский Бобби Робсон Массимилиано Аллегри Мирча Луческу Кенни Далглиш Отто Рехагель Дидье Дешам Унаи Эмери Антонио Конте

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Также на шестое место попал Мирча Луческу, действующий тренер "бело-синих". Наибольшего успеха в тренерской карьере румын добился во главе Шахтера, выиграв с ним Кубок УЕФА в 2009 году. В ЛЧ он доводил "горняков" в 1/4 финала в 2011-м.

На первое место издание поставило действующего наставника Атлетико Диего Симеоне. С ним "матрасники" дважды выходили в финал, но оба раза уступали Реалу. Вторым стал экскоуч Арсенала Арсен Венгер, выводивший команду в финал-2006.