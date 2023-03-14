Лігу чемпіонів вигравало чимало відомих і не дуже тренерів. Всього 43 спеціалісти підіймали Кубок над головою, а рекордсменом турніру є Карло Анчелотті, який на чолі Мілану та Реалу виграв чотири трофеї.

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При цьому серед переможців були і не надто успішні коучі. Це надихнуло британський популярний ресурс FourFourTwo скласти рейтинг 11 найкращих тренерів, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів.

До цього списку потрапили двоє наставників, причетних до Динамо. Третє місце у рейтингу віддали легендарному Валерію Лобановському, який у сезоні 1998-1999 вивів киян до півфіналу турніру.

Рейтинг тренерів від FourFourTwo:

Дієго Сімеоне Арсен Венгер Валерій Лобановський Боббі Робсон Массіміліано Аллегрі Мірча Луческу Кенні Далгліш Отто Рехагель Дідьє Дешам Унаї Емері Антоніо Конте

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Також на шосте місце потрапив Мірча Луческу, чинний тренер "біло-синіх". Найбільшого успіху в тренерській кар'єрі румун досяг на чолі Шахтаря, вигравши з ним Кубок УЄФА у 2009 році. В ЛЧ він доводив "гірників" до 1/4 фіналу у 2011-му.

На перше місце видання поставило чинного наставника Атлетіко Дієго Сімеоне. З ним "матрацники" двічі виходили у фінал, але обидва рази поступались Реалу. Другим став екскоуч Арсеналу Арсен Венгер, який виводив команду у фінал-2006.