Рейтинг лучших футбольных тренеров мира: два бывших наставника Шахтера попали в топ-50
Источник:FourFourTwo
Футбольный журнал FourFourTwo обнародовал свой рейтинг лучших тренеров мира на данный момент. Лидером его стал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.
FourFourTwo проанализировал наставников европейских клубов и создал свой топ-50 лучших.
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Оказались в топ-50 и два бывших тренера донецкого Шахтера: Роберто Де Дзерби разместился на 41-й позиции, а Паоло Фонсека – на 45-й.Несмотря на то, что встреча Де Дзерби и Шахтером была довольно короткой, однако можно сказать, что звезда Михаила Мудрика начала свое восхождение именно при нем. А потому, по крайней мере, за это мы можем поблагодарить бывшего тренера дончан. Безусловно, авторы рейтинга внесли Де Дзерби в рейтинг, в том числе, и за работу в Шахтере. А также за его результаты в Сассуолло и теперь в Брайтоне.
Первое место занял тренер МанСити Пеп Гвардиола.
На втором месте оказался нынешний наставник Андрея Лунина в мадридском Реале Карло Анчелотти. Замкнул же тройку главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.
Также присутствует в рейтинге и тренер Арсенала Микель Артета, за который выступает Александр Зинченко.
В общей сложности десятка лидеров выглядит так:
- Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Карло Анчелотти (Реал)
- Юрген Клопп (Ливерпуль)
- Антонио Конте (Тоттенхэм)
- Стефано Пиоли (Милан)
- Микель Артета (Арсенал)
- Томас Тухель
- Грэм Поттер (Челси)
- Юлиан Нагельсманн (Бавария)
- Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)
Напомним, накануне в Париже состоялось вручение самой престижной футбольной премии для игроков "Золотой мяч" . В этом году победу праздновал французский форвард мадридского Реала Карим Бензема .