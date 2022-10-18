Рейтинг лучших футбольных тренеров мира: два бывших наставника Шахтера попали в топ-50

Футбольный журнал FourFourTwo обнародовал свой рейтинг лучших тренеров мира на данный момент. Лидером его стал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

FourFourTwo проанализировал наставников европейских клубов и создал свой топ-50 лучших.

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Оказались в топ-50 и два бывших тренера донецкого Шахтера: Роберто Де Дзерби разместился на 41-й позиции, а Паоло Фонсека – на 45-й.

Несмотря на то, что встреча Де Дзерби и Шахтером была довольно короткой, однако можно сказать, что звезда Михаила Мудрика начала свое восхождение именно при нем. А потому, по крайней мере, за это мы можем поблагодарить бывшего тренера дончан. Безусловно, авторы рейтинга внесли Де Дзерби в рейтинг, в том числе, и за работу в Шахтере. А также за его результаты в Сассуолло и теперь в Брайтоне.

Первое место занял тренер МанСити Пеп Гвардиола.

На втором месте оказался нынешний наставник Андрея Лунина в мадридском Реале Карло Анчелотти. Замкнул же тройку главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Также присутствует в рейтинге и тренер Арсенала Микель Артета, за который выступает Александр Зинченко.

В общей сложности десятка лидеров выглядит так:

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) Карло Анчелотти (Реал) Юрген Клопп (Ливерпуль) Антонио Конте (Тоттенхэм) Стефано Пиоли (Милан) Микель Артета (Арсенал) Томас Тухель Грэм Поттер (Челси) Юлиан Нагельсманн (Бавария) Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)

Напомним, накануне в Париже состоялось вручение самой престижной футбольной премии для игроков "Золотой мяч" . В этом году победу праздновал французский форвард мадридского Реала Карим Бензема .