FourFourTwo проанализировал наставников европейских клубов и создал свой топ-50 лучших.

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Оказались в топ-50 и два бывших тренера донецкого Шахтера: Роберто Де Дзерби разместился на 41-й позиции, а Паоло Фонсека – на 45-й.

Первое место занял тренер МанСити Пеп Гвардиола.

На втором месте оказался нынешний наставник Андрея Лунина в мадридском Реале Карло Анчелотти. Замкнул же тройку главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Также присутствует в рейтинге и тренер Арсенала Микель Артета, за который выступает Александр Зинченко.

В общей сложности десятка лидеров выглядит так:

  1. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  2. Карло Анчелотти (Реал)
  3. Юрген Клопп (Ливерпуль)
  4. Антонио Конте (Тоттенхэм)
  5. Стефано Пиоли (Милан)
  6. Микель Артета (Арсенал)
  7. Томас Тухель
  8. Грэм Поттер (Челси)
  9. Юлиан Нагельсманн (Бавария)
  10. Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)

Напомним, накануне в Париже состоялось вручение самой престижной футбольной премии для игроков "Золотой мяч" . В этом году победу праздновал французский форвард мадридского Реала Карим Бензема .