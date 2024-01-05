Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвел итоги судей 2023 года. Портал опубликовал список десяти лучших арбитров мира.

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Поляк снова самый лучший

По результатам голосования в него вошли девять европейцев. Их компанию разбавил Вильмар Рольдан из Колумбии, поставленный на восьмое место.

Победу же одержал польский рефери Шимон Марчиняк, набравший 175 баллов. Это почти вдвое больше, чем у второго Даниэле Орсато (Италия). Топ-тройку замыкает француз Клеман Тюрпен.

Рейтинг лучших арбитров 2023 года:

Шимон Марчиняк (Польша) – 175 Даниэле Орсато (Италия) – 95 Клеман Тюрпен (Франция) – 64 Майкл Оливер (Англия) – 36 Энтони Тейлор (Англия) – 34 Франсуа Летесе (Франция) – 28 Данни Маккели (Нидерланды) – 19 Вильмар Рольдан (Колумбия) – 16 Хесус Хиль Мансано (Испания) – 11 Феликс Цвайер (Германия) – 9

Для Шимона это уже вторая подряд подобная награда. Напомним, что в 2023 году Марчиняк отсудил финал Лиги чемпионов между Мансити и Интером. Кроме того, в 2022 году поляк работал на финале чемпионата мира.

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Признание "убийцы Украины"

Что интересно, в топ-десятку попал и скандальный Хесус Хиль Мансано. Украинские болельщики очень хорошо помнят его по встрече Украина – Италия в квалификации на Евро-2024 этого ноября.

Тогда в компенсированное время испанец не поставил очевидный пенальти в пользу сине-желтых после фола Кристанте на Мудрику. Команды сыграли в нулевую ничью, которая была на руку итальянцам. Нашей же команде теперь придется проходить на Евро через плей-офф.

Видео позорного решения Мансано в матче Украина – Италия: