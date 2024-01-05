Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) підбив суддівські підсумки 2023 року. Портал опублікував список десяти найкращих арбітрів світу.

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Поляк знову найкращий

За результатами голосування до нього увійшли дев'ять європейців. Їх компанію розбавив Вільмар Рольдан з Колумбії, якого поставили на восьме місце.

Перемогу ж здобув польський рефері Шимон Марчиняк, який набрав 175 балів. Це майже вдвічі більше, ніж у другого Даніеле Орсато (Італія). Топ-трійку замикає француз Клеман Тюрпен.

Рейтинг найкращих арбітрів 2023 року:

Шимон Марчиняк (Польща) – 175 Даніеле Орсато (Італія) – 95 Клеман Тюрпен (Франція) – 64 Майкл Олівер (Англія) – 36 Ентоні Тейлор (Англія) – 34 Франсуа Летесье (Франція) – 28 Данні Маккелі (Нідерланди) – 19 Вільмар Рольдан (Колумбія) – 16 Хесус Хіль Мансано (Іспанія) – 11 Фелікс Цваєр (Німеччина) – 9

Для Шимона це вже друга поспіль подібна нагорода. Нагадаємо, що у 2023 році Марчиняк відсудив фінал Ліги чемпіонів між МанСіті та Інтером. Крім того, у 2022-му поляк працював на фіналі чемпіонату світу.

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Визнання "вбивці України"

Що цікаво, до топ-десятки потрапив і скандальний Хесус Хіль Мансано. Українські вболівальники дуже добре його пам'ятають по зустрічі Україна – Італія у кваліфікації на Євро-2024 цього листопада.

Тоді у компенсований час іспанець не поставив очевидний пенальті на користь "синьо-жовтих" після фолу Крістанте на Мудрику. Команди зіграли в нульову нічию, яка була на руку італійцям. Нашій же команді тепер доведеться проходити на Євро через плей-оф.

Відео ганебного рішення Мансано у матчі Україна – Італія: