Лучшие футбольные тренеры 2000-х: в рейтинг попали Валерий Лобановский и Мирча Луческу

Двое представителей украинского футбола Мирча Луческу и Валерий Лобановский оказались в списке 30-ти лучших наставников первого десятилетия XXI века. На вершине рейтинга доминируют специалисты из Италии.

Популярный британский ресурс FourFourTwo известен своими интересными рейтингами футбольных персон. Свой новый список издание решило посвятить легендарным наставникам 00-х.

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Луческу и Лобановский – среди лучших

Источник опубликовал рейтинг топ-32 тренеров за первое десятилетие XXI века. В этот список лучших попали и двое наставников, которые были причастны к украинскому футболу.

Речь о Валерии Лобановском и Мирчу Луческу. Интересно, что главные заслуги первого больше относятся к 70-90-м годам прошлого столетия, ведь в 2002 году Мэтр ушел из жизни.

Тем не менее в XXI веке Лобановский дважды стал чемпионом Украины с Динамо и выиграл Кубок. Издание поместило Валерия Васильевича на 26 место, выше чем Пепа Гвардиолу или Йоахима Лева. В свою очередь, Мирчу Луческу поставили на 17-ю строчку.

В "нулевые" румын выигрывал Суперкубок УЕФА с Галатасараем и Кубок УЕФА с Шахтером. Также во главе стамбульских Галатасарая и Бешикташа Мистер выигрывал чемпионат Турции. В Украине же Луческу взял семь национальных трофеев во главе дончан.

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Кто в топ-десятке

Что же касается лучшего тренера 00-х, то им стал итальянец Марчелло Липпи. Коуч дважды делал Ювентус чемпионом Италии, выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, но главным достижением наставника стал триумф на ЧМ-2006 с родной Италией.

Рейтинг лучших тренеров 00-х по версии FourFourTwo: