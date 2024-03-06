Популярный британский ресурс FourFourTwo известен своими интересными рейтингами футбольных персон. Свой новый список издание решило посвятить легендарным наставникам 00-х.

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Луческу и Лобановский – среди лучших

Источник опубликовал рейтинг топ-32 тренеров за первое десятилетие XXI века. В этот список лучших попали и двое наставников, которые были причастны к украинскому футболу.

Речь о Валерии Лобановском и Мирчу Луческу. Интересно, что главные заслуги первого больше относятся к 70-90-м годам прошлого столетия, ведь в 2002 году Мэтр ушел из жизни.

Тем не менее в XXI веке Лобановский дважды стал чемпионом Украины с Динамо и выиграл Кубок. Издание поместило Валерия Васильевича на 26 место, выше чем Пепа Гвардиолу или Йоахима Лева. В свою очередь, Мирчу Луческу поставили на 17-ю строчку.

В "нулевые" румын выигрывал Суперкубок УЕФА с Галатасараем и Кубок УЕФА с Шахтером. Также во главе стамбульских Галатасарая и Бешикташа Мистер выигрывал чемпионат Турции. В Украине же Луческу взял семь национальных трофеев во главе дончан.

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Кто в топ-десятке

Что же касается лучшего тренера 00-х, то им стал итальянец Марчелло Липпи. Коуч дважды делал Ювентус чемпионом Италии, выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, но главным достижением наставника стал триумф на ЧМ-2006 с родной Италией.

Рейтинг лучших тренеров 00-х по версии FourFourTwo: