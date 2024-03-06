Популярный британский ресурс FourFourTwo известен своими интересными рейтингами футбольных персон. Свой новый список издание решило посвятить легендарным наставникам 00-х.
По теме Лобановский и Луческу попали в рейтинг топ-тренеров, которые не выигрывали ЛЧ: полный список
Луческу и Лобановский – среди лучших
Источник опубликовал рейтинг топ-32 тренеров за первое десятилетие XXI века. В этот список лучших попали и двое наставников, которые были причастны к украинскому футболу.
Речь о Валерии Лобановском и Мирчу Луческу. Интересно, что главные заслуги первого больше относятся к 70-90-м годам прошлого столетия, ведь в 2002 году Мэтр ушел из жизни.
Тем не менее в XXI веке Лобановский дважды стал чемпионом Украины с Динамо и выиграл Кубок. Издание поместило Валерия Васильевича на 26 место, выше чем Пепа Гвардиолу или Йоахима Лева. В свою очередь, Мирчу Луческу поставили на 17-ю строчку.
В "нулевые" румын выигрывал Суперкубок УЕФА с Галатасараем и Кубок УЕФА с Шахтером. Также во главе стамбульских Галатасарая и Бешикташа Мистер выигрывал чемпионат Турции. В Украине же Луческу взял семь национальных трофеев во главе дончан.
Читайте также Луческу прочат должность президента в родной Румынии: "Мистер" не спешит с камбэком в футбол
Кто в топ-десятке
Что же касается лучшего тренера 00-х, то им стал итальянец Марчелло Липпи. Коуч дважды делал Ювентус чемпионом Италии, выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, но главным достижением наставника стал триумф на ЧМ-2006 с родной Италией.
Рейтинг лучших тренеров 00-х по версии FourFourTwo:
- Марчелло Липпи (Италия)
- Жозе Моуриньо (Португалия)
- Алекс Фергюсон (Шотландия)
- Джованни Трапаттони (Италия)
- Карло Анчелотти (Италия)
- Оттмар Хитцфельд (Германия)
- Луи ван Гаал (Нидерланды)
- Арсен Венгер (Франция)
- Фабио Капелло (Италия)
- Гус Хиддинк (Нидерланды)