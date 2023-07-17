В Украине сменилась первая ракетка страны: обновленный рейтинг ATP после Уимблдона

Представители нашей страны не пробились в основную сетку травяного турнира Grand Slam. Впрочем, Виталий Сачко удачно съездил в Румынию и обошел в списке Алексея Крутых.

Топ-десятка рейтинга АТР без изменений

Организация ATP, занимающаяся мужским профессиональным теннисом, обновила рейтинг после Уимблдона. К сожалению, украинцы так и не попали на травяной Grand Slam в этом году.

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Чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас. Первая ракетка мира в изнурительном бою переиграла Новака Джоковича, который до этого четыре раза подряд торжествовал на Уимблдоне.

Это позволило Алькарасу укрепить свои лидерские позиции в рейтинге АТР. В целом же в первой десятке списка никаких изменений не произошло.

МЕСТО ИГРОК СТРАНА ОЧКИ 1 Карлос Алькарас Испания 9675 2 Новак Джокович Сербия 8795 3 Даниил Медведев - 6520 4 Каспер Рууд Норвегия 5005 5 Стефанос Циципас Греция 4850 6 Хольгер Руне Норвегия 4825 7 Андрей Рублев - 45225 8 Янник Зиннер Италия 3975 9 Тейлор Фриц США 3310 10 Фрэнсис Тиафо США 3130

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Смена первой ракетки Украины

Единственным представителем Украины могла стать первая ракетка страны Алексей Крутых. Впрочем, киевлянин уже в первом раунде квалификации уступил венгру Фабиану Марожану. Поэтому Алексей потерял 17 позиций в рейтинге АТР и скатился на 199 место.

Более того, Крутых лишился статуса первой ракетки Украины. Лучшим в стране теперь является Виталий Сачко, поднявшийся на 187-ю позицию. Спортсмен из Кременчуга не заявлялся на Уимблдон, а вот на челленджере у румынских Яссы прошел двух оппонентов, дойдя до четвертьфинала.

Топ-5 теннисистов из Украины: