Топ-десятка рейтинга АТР без изменений
Организация ATP, занимающаяся мужским профессиональным теннисом, обновила рейтинг после Уимблдона. К сожалению, украинцы так и не попали на травяной Grand Slam в этом году.
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Чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас. Первая ракетка мира в изнурительном бою переиграла Новака Джоковича, который до этого четыре раза подряд торжествовал на Уимблдоне.
Это позволило Алькарасу укрепить свои лидерские позиции в рейтинге АТР. В целом же в первой десятке списка никаких изменений не произошло.
|МЕСТО
|ИГРОК
|СТРАНА
|ОЧКИ
|1
|Карлос Алькарас
|Испания
|9675
|2
|Новак Джокович
|Сербия
|8795
|3
|Даниил Медведев
|-
|6520
|4
|Каспер Рууд
|Норвегия
|5005
|5
|Стефанос Циципас
|Греция
|4850
|6
|Хольгер Руне
|Норвегия
|4825
|7
|Андрей Рублев
|-
|45225
|8
|Янник Зиннер
|Италия
|3975
|9
|Тейлор Фриц
|США
|3310
|10
|Фрэнсис Тиафо
|США
|3130
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Смена первой ракетки Украины
Единственным представителем Украины могла стать первая ракетка страны Алексей Крутых. Впрочем, киевлянин уже в первом раунде квалификации уступил венгру Фабиану Марожану. Поэтому Алексей потерял 17 позиций в рейтинге АТР и скатился на 199 место.
Более того, Крутых лишился статуса первой ракетки Украины. Лучшим в стране теперь является Виталий Сачко, поднявшийся на 187-ю позицию. Спортсмен из Кременчуга не заявлялся на Уимблдон, а вот на челленджере у румынских Яссы прошел двух оппонентов, дойдя до четвертьфинала.
Топ-5 теннисистов из Украины:
|МЕСТО
|ИГРОК
|ОЧКИ
|187
|Виталий Сачко
|314
|199
|Алексей Крутых
|292
|320
|Илья Марченко
|161
|398
|Владислав Орлов
|114
|421
|Эрик Ваншельбойм
|107