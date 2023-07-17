Топ-десятка рейтингу АТР без змін

Організація ATP, яка займається чоловічим професійним тенісом, оновила рейтинг після Вімблдону. На жаль, українці так і не потрапили на трав'яний Grand Slam цього року.

До теми Світоліна знову перша в Україні: оновився рейтинг WTA після результатів Вімблдону

Чемпіоном турніру став іспанець Карлос Алькарас. Перша ракетка світу у виснажливому бою переграв Новака Джоковича, який до цього чотири рази поспіль тріумфував на Вімблдоні.

Це дозволило Алькарасу лише зміцнити свої лідерські позиції в рейтингу АТР. Загалом же у першій десятці списку жодних змін не відбулось.

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ОЧКИ 1 Карлос Алькарас Іспанія 9675 2 Новак Джокович Сербія 8795 3 Даніїл Мєдвєдєв - 6520 4 Каспер Рууд Норвегія 5005 5 Стефанос Ціціпас Греція 4850 6 Хольгер Руне Норвегія 4825 7 Андрій Рубльов - 45225 8 Яннік Зіннер Італія 3975 9 Тейлор Фріц США 3310 10 Френсіс Тіафо США 3130

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Зміна першої ракетки України

Єдиним представником України міг стати перша ракетка країни Олексій Крутих. Втім киянин вже у першому раунді кваліфікації поступився угорцю Фабіану Марожану. Через це Олексій втратив аж 17 позицій в рейтингу АТР та скотився на 199 місце.

Ба більше, Крутих позбувся статусу першої ракетки України. Найкращим в країні тепер є Віталій Сачко, який піднявся на 187 позицію. Спортсмен з Кременчука не заявлявся на Вімблдон, а ось на челленджері в румунських Ясси пройшов двох опонентів, дійшовши до чвертьфіналу.

Топ-5 тенісистів з України: