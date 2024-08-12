На кону путевка в следующий раунд ЛЧ: где смотреть ответный матч Рейнджерс – Динамо

Киевское Динамо сыграет с шотландским Рейнджерсом в квалификации Лиги чемпионов-2024/2025. Ответный матч состоится 13 августа.

Вторая встреча Рейнджерса и Динамо стартует 13 августа в 21:45 (по киевскому времени). Это будет выездная игра для подопечных Александра Шовковского на стадионе "Гемпден Парк", информирует 24 Канал.

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После ничьей 1:1 в Люблине

В первом матче в Люблине киевляне упустили минимальную победу. В конце первой 45-минутки Андрей Ярмоленко с передачи Владислава Ваната вывел Динамо вперед 1:0. Однако в компенсированное ко встрече время Рейнджерс спасся от выездного поражения. Финальный свисток зафиксировал ничью в Польше 1:1.

Между лобовыми встречами обе команды одержали победы во внутренних чемпионатах. Победы с одинаковыми счетами 2:1.

К слову, предстоящая встреча Рейнджерса и Динамо будет четвертой в истории их противостояния. Сейчас у клубов по одной победе и ничья.

Где смотреть матч

Украинский болельщик может посмотреть поединок Рейнджерс – Динамо в несколько способов:

на телеканале 2+2

на телеканале Динамо TV

на ютуб-канале Динамо Киев

На сайте 24 Канала можно будет узнать финальный счет матча, если фанаты не будут иметь возможность посмотреть игру, и послематчевые комментарии участников поединка.