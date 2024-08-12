Друга зустріч Рейнджерса та Динамо стартує 13 серпня о 21:45 (за київським часом). Це буде виїзна гра для підопічних Олександра Шовковського на стадіоні "Гемпден Парк", інформує 24 Канал.

До теми Після втраченої перемоги у Любліні: які шанси Динамо вибити Рейнджерс із Ліги чемпіонів

Після нічиєю 1:1 у Любліні

У першому матчі у Любліні кияни втратили мінімальну перемогу. Наприкінці першої 45-хвилинки Андрій Ярмоленко із передачі Владислава Ваната вивів Динамо уперед 1:0. Однак у компенсований до зустрічі час Рейнджерс врятувався від виїзної поразки. Фінальний свисток зафіксував нічию у Польщі 1:1.

Між лобовими зустрічами обидві команди здобули перемоги у внутрішніх чемпіонатах. Звитяги з однаковими рахунками 2:1.

До слова, майбутня зустріч Рейнджерса та Динамо буде четвертою в історії їх протистояння. Наразі у клубів по одній перемозі та нічия.

Де дивитись матч

Український уболівальник може переглянути поєдинок Рейнджерс – Динамо у декілька способів:

на телеканалі 2+2

на телеканал Динамо TV

на ютуб-каналі Динамо Київ

На сайті 24 Каналу можна буде дізнатись фінальний рахунок матчу, якщо фанати не будуть мати змогу переглянути гру, та післяматчеві коментарі учасників поєдинку.