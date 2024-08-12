Вторая встреча Рейнджерса и Динамо стартует 13 августа в 21:45 (по киевскому времени). Это будет выездная игра для подопечных Александра Шовковского на стадионе "Гемпден Парк", информирует 24 Канал.
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После ничьей 1:1 в Люблине
В первом матче в Люблине киевляне упустили минимальную победу. В конце первой 45-минутки Андрей Ярмоленко с передачи Владислава Ваната вывел Динамо вперед 1:0. Однако в компенсированное ко встрече время Рейнджерс спасся от выездного поражения. Финальный свисток зафиксировал ничью в Польше 1:1.
Между лобовыми встречами обе команды одержали победы во внутренних чемпионатах. Победы с одинаковыми счетами 2:1.
К слову, предстоящая встреча Рейнджерса и Динамо будет четвертой в истории их противостояния. Сейчас у клубов по одной победе и ничья.
Где смотреть матч
Украинский болельщик может посмотреть поединок Рейнджерс – Динамо в несколько способов:
- на телеканале 2+2
- на телеканале Динамо TV
- на ютуб-канале Динамо Киев
На сайте 24 Канала можно будет узнать финальный счет матча, если фанаты не будут иметь возможность посмотреть игру, и послематчевые комментарии участников поединка.