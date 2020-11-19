Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полулегком весе Сергей Липинец признался, почему соперники больше не боятся на ринге украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко. Казахстанец считает, что причина в отсутствии мощного удара.

Сергей Липинец считает, что украинцам будет сложно противостоять новому поколению боксеров. Экс-чемпион мира из Казахстана рассказал об этом в комментарии для ютуб-канала "USACHEV TV".

Стоит прочитать Лопес-старший нашел соперника для Ломаченко: американец раньше насмехался над украинцем

Украинцы уже не те

По мнению казахстанца, в последних поединках украинским боксерам не хватало мощного удара, который бы положил соперников на канвас. Если Усик все-таки одержал победу над Дереком Чисорой за единогласным решением судей, так вот Ломаченко уступил Теофимо Лопесу по решению судей.

"Я смотрел два поединка. Конечно, им тяжеловато. Их соперники несколько больше в плане физических параметров. Им сложно из-за того, что ни Усик, ни Ломаченко не имеют мощного удара. Поэтому их никто больше не боится", – заявил казахстанский боксер.

По словам Липинца, украинские боксеры могут обхитрить соперника, быстро передвигаются рингом, но без сильного удара им будет сложно конкурировать с сильными боксерами.

Кто такой Сергей Липинец? Казахстанский боксер, выступающий на профессиональном ринге с 2014 года, за это время провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед, 12 нокаутом. В 2018 году Сергей потерпел единственное поражение в карьере, тогда по единогласному решению судей Майки Гарсия одержал победу. Это была первая защита Липинцем титула чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе.

Как Усик и Ломаченко провели последние поединки

Первый среди украинцев на ринг вышел Ломаченко. Его соперником стал Теофимо Лопес, который оказался "крепким орешком" для украинца, которого Василий так и не сумел "расколоть". Украинец выглядел на канвасе очень блекло, поэтому судейские записки отдали единогласную победу боксеру из Америки.

Боксер из Украины потерял возможность называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.

После поединка оба боксера были прооперированы. Выйдут ли боксеры снова на один ринг пока неизвестно, такой опции в контракте поединка нет.

Усик же бился против Дерека Чисоры, который устоял после ударов Александра. Украинец и британец провели на ринге все отведенные 12 раундов. Судьи отдали победу Усику– 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка следующим соперником должен стать Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO.