Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес пожалівся на рефері бою проти Василя Ломаченка. Американець вважає, що судді не дали йому відправити українця у нокдаун чи нокаут.

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопес відібрав у Василя Ломаченка можливість називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Американець неодноразово заявляв, що хоче відправити українця у нокаут, але бій склався дещо інакше. Боксер з Америки здобув перемог за рішенням суддів, але Теофімо не задовольнило суддівство під час бою. Розповів Лопес у інтерв'ю для ютуб-каналу "SNOWQUEENLA".

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Критика Лопеса у сторону суддів

Американець бідкається, що суддя не дозволив йому завершити бій нокаутом.

"Звичайно, я планував покласти його. Багато говорили про те, що Василю потрібно було швидше включитись у бій, а не в останніх раундах. Тоді була б зовсім інша історія. Але ви розумієте до чого я веду? Я би швидко відправив українця у нокаут. Лома розумів, що йому не можна падати", – сказав Теофімо.

За його словами, в останньому раунді український боксер почав більше атакувати, тому стало зрозуміло, що це вдалий момент, коли потрібно йти в атаку.

Ломаченко був дещо вражений міцністю суперника. Здавалось, що Лопес таки зможе втілити свій план у реальність, але суддя не зупинив бій через розсічення на обличчі Василя. На думку Теофімо, якби рефері продовжив поєдинок, то йому вдалось покласти українця на канвас.

Ломаченко – Лопес: головне

Бій тривав усі 12 раундів. Думка боксерської спільноти щодо того, хто стане переможцем у цій зустрічі розділилась. Ломаченко вже з перших раундів не був схожий сам на себе. Василь неактивно пересувався на ринзі, не викидав комбінації ударів та виглядав в цілому досить блякло.

Але Лопес не той суперник, який пробачив би такий рівень боксу. Американець володів перевагою протягом свого поєдинку та заслужено отримав перемогу.

Після бою обидві боксери були прооперовані. Якщо боксери ще раз вийдуть на один ринг, то лише за їх спільною згодою. Опції реваншу у контракті їх бою немає.