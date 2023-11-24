"Не понимает футбола": легендарный тренер вспомнил разговор с Лэмпардом о качествах Мудрика

Михаил Мудрик в январе 2023 перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. Трансфер обошелся англичанам в 70 миллионов евро, а еще 30 прописаны в виде бонусов.

На момент подписания контракта главным тренером "синих" был Грэм Поттер, которого в апреле сменил звездный Фрэнк Лэмпард. Он возглавлял команду в статусе исполняющего обязанности и успел немного поработать с украинским вингером.

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Проблема с пониманием футбола

Легенда тренерского цеха 76-летний Гарри Реднапп вспомнил разговор с тогдашним наставником Челси о Михаиле Мудрике. Он рассказал, что Лэмпард был поражен скоростными качествами украинского футболиста, но называл недостаток, который не позволил тому со старта демонстрировать высокий уровень игры в новой команде.

Я помню, как говорил с Фрэнком Лампардом, когда он вернулся в Челси, а клуб перед этим подписал Михаила Мудрика. Фрэнк сказал мне: "Мудрик очень быстрый, он как молния, но он не понимает футбола".



Я тогда подумал: "90 миллионов фунтов, и он не понимает футбола? Ну, он должен понимать все, если за него платят 90 миллионов",

– сказал Реднапп.

Отметим, что с начала сезона-2023/2024 Челси возглавляет Маурисио Почеттино, который нашел подход к украинцу и даже проводил с украинцем. индивидуальные занятия, чтобы вернуть уверенность.

Это дало свой результат. Михаил Мудрик в нынешней кампании провел 11 матчей за лондонский клуб, в которых отличился первыми двумя голами за "синих" и до получения травмы был стабильным игроком основы.

. Следующий матч Челси состоится 25 ноября. В 17:00 "синие" на выезде будут играть с Ньюкаслом. В настоящее время лондонцы находятся на десятой строчке турнирной таблицы АПЛ и отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.