Михаил перешел в Челси в январе 2023 года, но с тех пор так и оправдал ожидания английских фанатов. Поэтому СМИ и болельщики активно сватают Мудрика в другой клуб.

Вот так Известная сеть пиццерий смешно посмеялась над Мудриком и Челси, переживающими "черную полосу"

Почеттино: Теперь ты начинаешь верить в себя, верить в свой уровень

Если фанаты уже несколько отчаялись, то главный тренер "аристократов" Маурисио Почеттино не теряет веру в украинского футболиста. Руководитель самостоятельно пытается вернуть уверенность в игровом вингере сборной Украины.

Аргентинский специалист заверил, что никто не может обрести уверенность в супермаркете. Человеку нужно шаг за шагом создавать ситуации, в которых они могут обеспечить уверенность и веру. Так работает наш мозг.

Почеттино рассказал, как лично во время тренировочного процесса конкурирует с Михаилом, чтобы помочь ему снова поверить в себя. Наставник Челси создает соперничество украинцу в футбольном челендже.

Есть пример с Мудриком. Я иногда люблю избить в перекладину из-за пределов штрафной. Он сказал: "Я не хочу больше с тобой играть, потому что ты всегда выиграешь". Я ответил: "Да, потому что у меня есть вера. А в балансе веры и качества я понимаюсь очень хорошо, потому что мне 50 лет. Ты еще молод и должен познать себя". Недавно мы впервые сыграли вничью, потому что до этого я всегда выигрывал. Теперь ты начинаешь верить в себя, верить в свой уровень. Если этого нет, то трудно найти баланс между верой и качеством.

– рассказал

"Психология игрока – это один из аспектов, над которым идет работа. Это один из примеров, небольшой. Это может придать игрокам уверенность, когда будет нужно коснуться мяча и забить гол", – добавил тренер "синих".

Напомним, что в предыдущем матче Мудрик вышел в старте Челси, но не помог команде избежать домашнего поражения от Астон Виллы 0:1. "Аристократы" стали жертвой насмешек для других.

Михаил в этом сезоне-2023/2024 провел 5 матчей, но до сих пор не отличился результативными действиями. Всего с момента перехода украинец отыграл в футболке Челси 22 поединка и запомнился двумя ассистами.

Отметим, что контракт Мудрика с Челси истекает только в конце июня 2031 года.

Обратите внимание! Свой следующий матч Челси проведет 27 сентября, когда подопечные Почеттино в третьем круге Кубка лиги сыграют против Брайтона Роберто Де Дзерби. Начало встречи в 21:45 (по Киеву).