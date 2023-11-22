Английский Челси намерен усилить свою атакующую линию. В сферу интересов "аристократов" вошел вингер итальянского Наполи и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

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Приобретение Хвичи подпадает под трансферную политику Челси, направленную на трансферы молодых футболистов с большим потенциалом. Лондонский клуб присоединился к мадридскому Реалу, каталонской Барселоне и английским Манчестер Сити и Ньюкаслу, которые также интересуются грузинским талантом.

Наполи хочет получить за трансфер своей звезды "круглую" сумму

Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает Кварацхелию в 85 миллионов евро. Неаполитанцы же хотят выручить из его трансфера минимум 100 миллионов евро.

Интересно, что Хвича Кварацхелия обычно играет на позиции левого вингера. Именно это амплуа у украинца Михаила Мудрика, который пытается заиграть в Челси на высоком уровне.

Отметим, что в этом сезоне Хвича забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 15 поединках за Наполи во всех турнирах. В активе Михаила Мудрика 2 забитых мяча в 11 играх в футболке Челси.