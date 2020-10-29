Украинский боксер Иван Редкач (23-5, 18 КО) опубликовал фейковый ответ Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) после победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

На своей странице в инстаграме боксер разместил якобы цитату Теофимо Лопеса, где американец резко высказывается об угрозах от Ломаченко перед боем.

Смотрите также: Проблемы были у Василия: Усик впервые прокомментировал поражение Ломаченко

"Ломаченко говорил, что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается, что он немощный карлик, и не сдержал свое слово. Он обещал меня затащить в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах. Лома, тебе должно быть стыдно перед двором, в котором тебя учили держать слово. Лома, ты слабак, и не заслуживаешь реванша", – якобы цитирует слова Лопеса Редкач.

Также Редкач добавил несколько колючих слов от себя, прокомментировав один из моментов боя Ломаченко – Лопес.

"Теофимо Лопес, добро пожаловать в Украину. Российские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку", – написал Редкач.

Ломаченко проиграл Лопесу: главное