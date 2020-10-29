Проблемы были у Василия: Усик впервые прокомментировал поражение Ломаченко
Александр Усик, который сейчас готовится к поединку против Дерека Чисоры, поделился впечатлениями по поводу боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес.
Усик признался, что относительно поединка он не разговаривал с Ломаченко. Его слова цитирует IFL TV.
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Насчет поединка я с ним не разговаривал. Мне не нужно разговаривать с ним по поводу боя. Я просто хотел увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя прекрасно. Я увидел, что внутреннее состояние, по крайней мере, то что я увидел, сдержанное, нормальное.
По мнению Усика, Теофимо немного судье помогли.
"Но неважно. Мы знаем, что проблемы были у Василия – и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся", – подытожил Александр.
Ломаченко проиграл Лопесу: главное
- Ломаченко 18 октября потерпел второе поражение на профессиональном ринге. Василий проиграл 23-летнему Лопесу титулы WBA, WBO, WBC.
- Лопес, который до этого владел только титулом IBF, стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.
- Теофимо победил Ломаченко единогласным решением судей. Реванш между боксерами не предусмотрен контрактом.
- После поединка у Ломаченко заявили о травме. Лопес также сказал, что провел поединок с травмами.