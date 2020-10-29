Александр Усик, который сейчас готовится к поединку против Дерека Чисоры, поделился впечатлениями по поводу боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес.

Усик признался, что относительно поединка он не разговаривал с Ломаченко. Его слова цитирует IFL TV.

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Насчет поединка я с ним не разговаривал. Мне не нужно разговаривать с ним по поводу боя. Я просто хотел увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя прекрасно. Я увидел, что внутреннее состояние, по крайней мере, то что я увидел, сдержанное, нормальное.

По мнению Усика, Теофимо немного судье помогли.

"Но неважно. Мы знаем, что проблемы были у Василия – и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся", – подытожил Александр.

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