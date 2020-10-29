Український боксер Іван Редкач (23-5, 18 КО) опублікував фейкову відповідь Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) після перемоги над Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

На своїй сторінці в інстаграмі боксер розмістив нібито цитату Теофімо Лопеса, де американець різко висловлюється про загрози від Ломаченка перед боєм.

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"Ломаченко говорив, що я буду відповідати за свої слова в ринзі, але виходить, що він немічний карлик, і не стримав своє слово. Він обіцяв мене затягнути в глибоку воду, але сам захлинувся в своїх сльозах. Лома, тобі повинно бути соромно перед двором, в якому тебе вчили тримати слово. Лома, ти слабак, і не заслуговуєш реваншу", – нібито цитує слова Лопеса Редкач.

Також Редкач додав кілька колючих слів від себе, прокоментувавши один з моментів бою Ломаченко – Лопес.

"Теофімо Лопес, ласкаво просимо в Україну. Російські православні спецслужби, судячи з усього, таки навчили Васю танцювати чечітку", – написав Редкач.

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