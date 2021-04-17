Бой Прогрейс – Редкач станет одним из основных на вечере бокса Triller Fight Club. И именно бывший чемпион по версии WBA получит самый большой гонорар в этот вечер.

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Прогрейс получит 850 тысяч долларов за этот бой. Редкачу гарантирован гонорар в размере 250 тысяч долларов.

Главным боем вечера станет противостояние блогера Джейка Пола и борца Бена Аскрена. Первый получит 690 тысяч долларов, а второй – 500 тысяч долларов.

Вечер бокса от Triller Fight Club состоится в американской Атланте.