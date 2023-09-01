"Рефери вытащил Усика за яйца": скандальный украинский боксер встал на защиту Дюбуа

В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик провел успешную защиту чемпионских титулов. Украинец победил Даниэля Дюбуа, но эта победа вызвала немалую огласку.

Александр Усик еще до боя был фаворитом их противостояния, но первым побывал в настиле. В 5-м раунде Даниэль Дюбуа пробил ниже пояса украинцу. Судья дал время на возобновление чемпиона мира, которому было очень больно.

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Момент с ударом ниже пояса дальше не оставляю в покое

Этот эпизод еще больше разозлил Усика, который в прямом смысле "набросился" с ударами на соперника. Александр дважды отправил британца на настил. Второй такой момент стал роковым для Даниэля. Рефери объявил о конце боя в 9-м раунде, присудив победу нокаутом Усика.

Прямо на ринге Усик провел воспитательную работу по Дюбуа, который не согласился с победой своего украинского соперника. Британец заявил, что у него просто украли из-под носа победу и титулы. То же мы уже слышали из уст дважды свергнутого украинцем Энтони Джошуа.

Однако победа Усика не была столь дискуссионной, как момент с ударом ниже пояса от Дюбуа. Сторонники и представители бокса разделились на два лагеря – одни встали на сторону Александра, а другие обвинили его в симуляции. Вроде бы украинец дурачился, а самого удара ниже пояса не было.

Редкач: То, что наговорил Усик со своей командой, ни в одну книгу по анатомии не лезет

Среди таких "адвокатов" британского боксера следует выделить другого украинского бойца Ивана Редкача, неоднократно тролившего Усика и Василия Ломаченко. К ним у него "особая любовь". Также боксер выложил кадр из боя, когда Усик тоже был близок к удару ниже пояса Даниэля.

Он заговорил о нечестной победе Усика, которую притянули за уши.

Я бы поверил, если бы Усик сказал, что защита от удара поднялась/закрутилась и прижала участок паха, или что удар пришелся на участок живота ниже пупка/области пояса, но то, что наговорил Усик со своей командой, ни в одну книгу по анатомии не лиге. Рефери – пламенный привет, вытащил, так сказать, за яйца Усика,

– написал Редкач в фейсбуке.

Также украинский боксер заверил, что следует изменять систему выбора судей и рефери. Бокс, по его мнению, превратился в систему денежного оборота, коррупции и махинаций.

"Одну и ту же картину каждый может видеть по-разному. Но в боксе, не всегда, конечно, но порой эта картина меняет свой угол обзора в зависимости от симпатий, денег, уровня жизни и привилегий. Обсасывать эту историю можно долго, но суть останется одна – нет повести более грустной на свете, чем повесть о украденных победах", – добавил скандальный боксер из Украины.

Кроме Редкача эту тему задел и Тайсон Фьюри, который на словах очень смел, а когда доходит до дела, избегает встречи с Усиком.

Промоутер Эдди Хирн уже заговорил о дате следующего боя украинского чемпиона мира.