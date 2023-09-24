Тотальная доминация: за 6 гонок до конца сезона "Ред Булл" стал победителем Кубка конструкторов
В Японии закончился 16-й этап Гран-при Формулы-1. На нем свою очередную победу одержал Макс Ферстаппен.
Этот триумф стал 13-м для нидерландца в течение сезона и 15-м для австрийской команды. Такая доминация позволила задолго до конца сезона официально оформить "Ред Булл" вторую победу в зачете подряд, пишет 24 Канал.
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Для оформления победы хватило одного Ферстаппена
Гран-при Японии происходило после гонки в Сингапуре, где единственную победу в сезоне одержал не пилот "Ред Булл". Тогда прервать рекордную серию смог испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.
Однако в Японии все снова стало на свои места. По итогам квалификации с поула стартовал Макс Ферстаппен и к концу гонки он своего уже не отпустил, привезя ближайшему преследователю почти 20 секунд форы. Благодаря этому результату нидерландский пилот уже по итогам грядущего Гран-при может досрочно оформить третье подряд чемпионство Формулы-1.
Отметим, что его партнер по команде Серхио Перес сошел с дистанции, поэтому досрочную победу в Кубке конструкторов команде "Ред Булл" принес исключительно результат Макса Ферстаппена. Нынешний Кубок конструкторов стал шестым в истории австрийской команды, ранее она четыре раза подряд триумфовала в период с 2010 по 2013 год и в прошлом году.
Формула 1. Гран-при Японии: топ-5
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 53 круга
- Ландо Норрис ("Макларен") +19,387
- Оскар Пиастри ("Макларен") +36,494
- Шарль Леклер ("Феррари") +43,998
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +49,376
Смотрите видеообзор Гран-при Японии
После победы Ферстаппена на Гран-при в Японии "Ред Булл" имеет преимущество уже в 318 очков над ближайшим преследователем: "Ред Булл" – 623 очка, "Мерседес" – 305, "Феррари" – 285, "Астон Мартин" – 221, "Макларен" – 172.
В личном зачете первые 2 строчки также занимают представители "быков", и уже 8 октября в Катаре Ферстаппен может официально стать чемпионом сезона.
Личный зачет пилотов в сезоне-2023: топ-5
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 400 очков
- Серхио Перес ("Ред Булл") – 223
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 190
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 174
- Карлос Сайнс ("Феррари") – 150