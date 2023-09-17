В субботу Карлос Сайнс завоевал поул-позицию в квалификации. Это значительно улучшало шансы испанца на победу, учитывая провал Ферстаппена, показавший 11-е время, пишет 24 Канал.
Читайте также Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца
Захватив лидерство со старта гонки, Сайнс реализовал свое преимущество, не допустив ошибок. На последнем круге Рассел в очередной раз попытался обойти испанца, но его атака оказалась неудачной.
Британец не справился с управлением и вылетел в барьер. В итоге пилот Мерседеса вынужден был сойти с дистанции.
Видео аварии Рассела
Таким образом, Карлос Сайнс во второй раз в своей карьере выиграл гонку Формулы-1. Испанец прервал рекордную серию нидерландца Ферстаппена, до этого выигравшего 10 гонок подряд.
Вторым финишировал Ландо Норрис, а Льюис Хэмилтон завершил Гран-при Сингапура третьим. Макс Ферстаппен закончил этап Формулы-1 пятым.
Результаты Гран-при Сингапура:
- Карлос Сайнс (Феррари) – 62 круга
- Ландо Норрис (Макларен) +0,812
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,269
- Шарль Леклер (Феррари) +21,177
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,441
- Пьер Гасли (Альпин) +38,441
- Оскар Пиастри (Макларен) +41,479
- Серхио Перес (Ред Булл) +54,534
- Лиам Лоусон (Альфа Таури) +1.05,918
- Кевин Магнуссен (Хаас) +1.12,116
После 15 этапов личный зачет продолжает возглавлять Ферстаппен. Нидерландец опережает своего партнера Серхио Переса на 151 очко.
Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 374 очка
- Серхио Перес (Ред Булл) – 223
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 180
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 170
- Карлос Сайнс (Феррари) – 142
- Шарль Леклер (Феррари) – 123
- Джордж Расселл (Мерседес) – 109
- Ландо Норрис (Макларен) – 97
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 47
- Пьер Гасли (Альпин) – 45
Следующая гонка Формулы-1 состоится 24 сентября в Японии. В прошлом году победителем Гран-при в "стране восходящего солнца" стал Ферстаппен. Напомним, что сезон-2023 состоит из 24 этапов.
Видеообзор гонки Гран-при Сингапура