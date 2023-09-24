Цей тріумф став 13-м для нідерландця протягом сезону та 15-м для австрійської команди. Така домінація дозволила задовго до кінця сезону офіційно оформити "Ред Булл" другу поспіль перемогу у заліку, пише 24 Канал.

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Для оформлення перемоги вистачило одного Ферстаппена

Гран-прі Японії відбувалося після гонки у Сінгапурі, де єдину перемогу у сезоні здобув не пілот "Ред Булл". Тоді перервати рекордну серію зміг іспанський гонщик "Феррарі" Карлос Сайнс.

Проте в Японії все знову стало на свої місця. За підсумками кваліфікації з поула стартував Макс Ферстаппен і до кінця гонки він свого вже не відпустив, привізши найближчому переслідувачу майже 20 секунд фори. Завдяки цьому результату нідерландський пілот уже за підсумками наступного Гран-прі може достроково оформити третє поспіль чемпіонство Формули-1.

Зазначимо, що його партнер по команді Серхіо Перес зійшов з дистанції, тому, дострокову перемогу у Кубку конструкторів команді "Ред Булл" приніс виключно результат Макса Ферстаппена. Цьогорічний Кубок конструкторів став шостим в історії австрійської команди, раніше вона чотири рази поспіль тріумфувала у період з 2010 по 2013 рік та минулого року.

Формула 1. Гран-прі Японії: топ-5

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 53 кола Ландо Норріс ("Макларен") +19,387 Оскар Піастрі ("Макларен") +36,494 Шарль Леклер ("Феррарі") +43,998 Льюїс Гемілтон ("Мерседес") +49,376

Дивіться відеоогляд Гран-прі Японії

Після перемоги Ферстаппена на Гран-прі в Японії "Ред Булл" має перевага вже в 318 очок над найближчим переслідувачем: "Ред Булл" – 623 очки, "Мерседес" – 305, "Феррарі" – 285, "Астон Мартін" – 221, "Макларен" – 172.

В особистому заліку перші 2 сходинки також посідають представники "биків", і вже 8 жовтня у Катарі Ферстаппен може офіційно стати чемпіоном сезону.

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Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 400 очок Серхіо Перес ("Ред Булл") – 223 Льюїс Гемілтон ("Мерседес") – 190 Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") – 174 Карлос Сайнс ("Феррарі") – 150

Довідка. До кінця сезону залишилося 6 Гран-прі: 8 жовтня (Катар), 22 жовтня (США), 29 жовтня (Мексика), 5 листопада (Бразилія), 19 листопада (Лас-Вегас), 26 листопада (Абу-Дабі).