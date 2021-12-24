О возможности возглавить сборную Украины

"Я всегда с радостью буду работать в нашей сборной. Это моя страна, это моя обязанность. Это престижно каждому тренеру работать в своей стране. Но я никогда никого не подсиживал, не ждал, когда кто-нибудь уйдет", – ответил Ребров на вопрос о возможности возглавить сборную Украины.

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Сейчас он работает в Аль-Айне из ОАЭ. Команду он возглавил в июне 2021 года, когда покинул венгерский Ференцварош, с которым работал три года.

"Я считаю, что тренер всегда должен быть в тонусе. Он не может простаивать, сидеть и ждать какого-нибудь заоблачного предложения. То же самое у меня было с Ференцварошем. Когда Ференцварош расторг контракт, у меня было несколько предложений. Я не могу сказать, что за мной стояла очередь. Если бы я подождал месяц, второй, возможно, "выплыл" бы какой-то клуб. Но Аль-Айн был очень настойчив, они ждали меня, потому что эта ситуация с Ференцварошем – она ​​развивалась достаточно долго. И в конце концов я принял это предложение, потому что я видел перспективу в этой команде, я узнал историю этой команды, здесь хорошие болельщики. Это титулованный клуб. Здесь хороший стадион. Мне здесь понравилось, и я получаю удовольствие от работы", – рассказал Ребров.

Почему не удалось возглавить сборную Украины

А уже в августе 2021 года сборная Украины осталась без главного тренера. В Украинской ассоциации футбола решили не продлевать контракт с Андреем Шевченко и его тренерским штабом. Две недели продолжались поиски нового наставника для "сине-желтых".

Потом возникла возможность – на меня выходили из сборной Украины. Но я сказал "у меня есть контракт". Я готов работать со сборной Украины. Но вы решите ситуацию с клубом. Я никого не подсиживаю, я уважаю работу каждого тренера. Я не представляю, как сложно сейчас Александру Петракову работать со сборной. Так же тяжело было и Андрею Шевченко работать. Я не представляю себе, какая это ответственность и какое давление на тебя со стороны всей страны. Лично я был готов к этой работе. Но в это время у меня была своя работа, и если бы переговоры закончились – я бы с удовольствием работал со сборной Украины,

– признался Ребров.

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Пока он продолжает работать в Аль-Айне. Его команда идет на первом место в чемпионате. Но соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года.

Поэтому Ребров рассматривается как главный кандидат на должность тренера сборной Украины. Однако произойдет это только при условии, что нынешний наставник Александр Петраков покинет команду. Его соглашение рассчитано до конца 2022 года. Но главная задача перед ним – вывести команду на ЧМ-2022. Для этого ему нужно преодолеть два этапа плей-офф квалификации – сначала обыграть Шотландию на выезде, а затем выиграть у победителя пары Уэльс – Австрия. Эти матчи пройдут в марте 2022 года. Если это не удастся, его могут отправить в отставку.

"Для меня, как для гражданина Украины – я уважаю свою страну, я патриот своей страны – я был бы рад работать в любое время. Кто-то говорит, что надо работать в сборной в 50, 60 или 70 лет, когда у тебя большой опыт. Но тебя не приглашают в сборную каждый год или каждый месяц. Если будет такая возможность, будет приглашение – я рассмотрю, если буду без команды. Мне интересна такая работа", – подытожил Ребров.

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