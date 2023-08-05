Легенды снова вместе: Ребров и Шевченко встретились накануне матча в Лондоне – фото

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сыграет за команду Андрея Шевченко в благотворительном матче Game4Ukraine. Бывшие форварды Динамо и сборной Украины впервые воссоединятся за последние 20 лет.

Дуэт форвардов Динамо и сборной Украины Шевченко – Ребров наводили ужас на футбольную Европу в конце 90-х и начале 2000-х. Легендарные футболисты снова воссоединятся в благотворительном матче Game4Ukraine.

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В преддверии поединка нынешний и бывший наставник сборной Украины встретились в Лондоне. Впервые за последние почти 20 лет форварды выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" в составе одной команды. Появление Реброва и Шевченко ожидают увидеть все болельщики.

Фотографию легенд опубликовали на официальной странице платформы UNITED24 в Instagram.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко / instagram.com/u24.gov.ua

Напомним, что Андрей Шевченко и Сергей Ребров в составе киевского Динамо вместе играли с 1994 по 1999, а в сборной - до 2007 года. Нападающие демонстрировали феноменальное взаимодействие на поле, понимая друг друга с полуслова. Недаром о них говорили болельщики, что это один из лучших дуэтов в истории футбола.

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