Дует форвардів Динамо та збірної України Шевченко – Ребров наводили жах на футбольну Європу наприкінці 90-х та початку 2000-х. Легендарні футболісти знову возз'єднаються у благодійному матчі Game4Ukraine.

Дивіться з нами Шевченко проти Зінченка: онлайн подій благодійного матчу Game4Ukraine у Лондоні

Напередодні поєдинку нинішній та колишній наставник збірної України зустрілися в Лондоні. Вперше за останні майже 20 років форварди вийдуть на поле "Стемфорд Брідж" у складі однієї команди. Появу Реброва та Шевченка очікують побачити усі уболівальники.

Фотографію легенд опублікували на офіційній сторінці платформи UNITED24 в Instagram.

Сергій Ребров та Андрій Шевченко / instagram.com/u24.gov.ua

Нагадаємо, що Андрій Шевченко та Сергій Ребров у складі київського Динамо разом грали з 1994 по 1999, а у збірній до 2007 року. Нападники демонстрували феноменальну взаємодію на полі, розуміючи один одного з напівслова. Недарма про них казали вболівальники, що це один з найкращих дуетів в історії футболу.

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