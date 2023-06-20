В стиле Петракова: Ребров жестко ответил на вопросы журналиста о футболисте из Франции

Украина одержала вторую победу под руководством Сергея Реброва. После поединка наставник "сине-желтых" эмоционально отреагировал на вопросы журналиста об Эдуарде Соболе.

19 июня "сине-желтые" одержали вторую победу подряд в отборе на Евро-2024. Украине удалось минимально обыграть Мальту благодаря голу с пенальти от Виктора Цыганкова (1:0).

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Ребров: Если будете тренером, то будете давать шанс Соболю

На послематчевой пресс-конференции главный тренер украинской сборной Сергей Ребров неожиданно резко ответил на вопрос об Эдуарде Соболе. так и не сыгравший в отборочных матчах на Евро-2024 за сборную в июне. Это напомнило общение с журналистами Александр Петракова, который до прихода Реброва возглавлял "сине-желтых". Он и после назначения в сборную Армении продолжает одиозно вести себя на пресс-конференциях.

Правый защитник французского Страсбурга отыграл всего 12 минут в товарищеском матче против Германии (3:3).

"Я не знаю, что такое ошибки. Я смотрю, как игроки готовы, как они выступали в своих командах, и анализирую. Вы считаете, что Миколенко лучше, но он долго не играл. Это были его первые 2 матча после травмы. Я планировал выпустить его во втором тайме. Считаю, что он вышел и повысил уровень нашей игры в атаке", – высказал вождь "сине-желтых".

Отметим, что Матвиенко начал игру против Мальты фланге защиты, но, как и в предыдущих матчах, много ошибался, и был заменен после перерыва. Футболист "Шахтера" показывал очень неуверенную игру в июньских встречах за национальную команду. Как он хочет с такой провальной игрой продать себя в АПЛ?

Давать шанс Соболю? Если будете тренером, то будете давать шанс Соболю. Я вам говорю – люблю всех игроков, но отталкиваюсь от статистики и смотрю, кто лучше. У нас есть конкуренция на каждой позиции, поэтому я выбираю, кто будет играть. Это нормально,

– сказал Сергей Станиславович.

Соболь отыграл в футболке "сине-желтых" уже 29 матчей, в которых пока не забивал. До этого выступал за разные возрастные категории сборной Украины по футболу.

Также Ребров лаконично ответил, почему Русин и Кочергин оказывались вне заявки "сине-желтых" на поединки.

"Почему Русин и Кочергин? У нас сейчас 23 игрока, кто-то должен оказаться вне заявки. Мы так решили", – ответил наставник сборной Украины.

Ребров провел во главе украинской сборной три матча, в которых команда не проиграла ни одного поединка – одна ничья и две победы. Прекрасное начало от Реброва и его тренерского штаба в главной команде страны.

Ситуация в группе сборной Украины по отбору на Евро-2024: