В стиле Петракова: Ребров жестко ответил на вопросы журналиста о футболисте из Франции
Источник:УАФ
Украина одержала вторую победу под руководством Сергея Реброва. После поединка наставник "сине-желтых" эмоционально отреагировал на вопросы журналиста об Эдуарде Соболе.
19 июня "сине-желтые" одержали вторую победу подряд в отборе на Евро-2024. Украине удалось минимально обыграть Мальту благодаря голу с пенальти от Виктора Цыганкова (1:0).
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Ребров: Если будете тренером, то будете давать шанс Соболю
На послематчевой пресс-конференции главный тренер украинской сборной Сергей Ребров неожиданно резко ответил на вопрос об Эдуарде Соболе. так и не сыгравший в отборочных матчах на Евро-2024 за сборную в июне. Это напомнило общение с журналистами Александр Петракова, который до прихода Реброва возглавлял "сине-желтых". Он и после назначения в сборную Армении продолжает одиозно вести себя на пресс-конференциях.
Правый защитник французского Страсбурга отыграл всего 12 минут в товарищеском матче против Германии (3:3).
"Я не знаю, что такое ошибки. Я смотрю, как игроки готовы, как они выступали в своих командах, и анализирую. Вы считаете, что Миколенко лучше, но он долго не играл. Это были его первые 2 матча после травмы. Я планировал выпустить его во втором тайме. Считаю, что он вышел и повысил уровень нашей игры в атаке", – высказал вождь "сине-желтых".
Отметим, что Матвиенко начал игру против Мальты фланге защиты, но, как и в предыдущих матчах, много ошибался, и был заменен после перерыва. Футболист "Шахтера" показывал очень неуверенную игру в июньских встречах за национальную команду. Как он хочет с такой провальной игрой продать себя в АПЛ?
Давать шанс Соболю? Если будете тренером, то будете давать шанс Соболю. Я вам говорю – люблю всех игроков, но отталкиваюсь от статистики и смотрю, кто лучше. У нас есть конкуренция на каждой позиции, поэтому я выбираю, кто будет играть. Это нормально,
– сказал Сергей Станиславович.
Также Ребров лаконично ответил, почему Русин и Кочергин оказывались вне заявки "сине-желтых" на поединки.
"Почему Русин и Кочергин? У нас сейчас 23 игрока, кто-то должен оказаться вне заявки. Мы так решили", – ответил наставник сборной Украины.
Ребров провел во главе украинской сборной три матча, в которых команда не проиграла ни одного поединка – одна ничья и две победы. Прекрасное начало от Реброва и его тренерского штаба в главной команде страны.
Ситуация в группе сборной Украины по отбору на Евро-2024:
- Благодаря этому Украина продолжает идти на второй строчке группы "С" в отборе на Евро-2024, набрав 6 баллов в трех турах.
- Лидером группы является Англия, набравшая максимальные 12 очков в 4-х сыгранных матчах.
- Италия и Северная Македония с 3 баллами идет соответственно на третьей и четвертой позициях.
- Группу замыкает с нулем Мальта.