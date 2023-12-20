Им стал 19-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк. Он 21 октября в матче против Бернли дебютировал за "пчел" в АПЛ и с того момента в каждом поединке команды появлялся на поле.

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Ребров следит за успехами Ярмолюка

Главный тренер сборной Украины рассказал, могут ли болельщики "сине-желтых" уже в ближайшее время увидеть юного футболиста в составе главной команды страны. Сергей Ребров заверил, что следит за прогрессом Егора Ярмолюка и не раз обсуждал его игровые качества с наставником молодежной сборной Украины.

Наставник "сине-желтых" добавил, что игра Ярмолюка за Брентфорд выглядит очень интересной, но как все будет дальше зависит от стараний самого футболиста. Ребров еще раз заверил, что для сборной очень важна игровая практика игроков в своих клубах.

Я только надеюсь и желаю Ярмолюку, чтобы он удержал место в основном составе и дальше прогрессировал. Для игроков сборной очень важна стабильность. Если он постоянно играет, мы можем стабильно смотреть его и делать выводы. Это касается всех игроков, которые являются кандидатами в сборную,

– сказал Ребров.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Егор Ярмолюк сыграл уже в 10 матчах за Брентфорд, 9 из которых в АПЛ, результативными действиями пока не отмечался.

Справка. Следующий матч Брентфорд сыграет 27 декабря на домашней арене против Вулверхэмптона. Поединок начнется в 21.30. Сейчас "пчелы" занимают 12 место в турнирной таблице.