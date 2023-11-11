Посягнул на обладателя "Золотого мяча": Ребров признался, кого бы мечтал вызвать в сборную Украины

В скором времени сборная Украины по футболу соберется вместе, чтобы подготовиться к важнейшему поединку отбора на Евро-2024 против Италии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал немного о своих мечтах, которые, к сожалению, нереально осуществить.

Наставник вызвал на последний матч отбора на Евро-2024 26 исполнителей, среди которых двое дебютантов – Владислав Дубинчак и Максим Таловеров. К слову, последний по голевому отпраздновал вызов от Сергея Реброва. Таловеров отличился голом из ЛАСК в рамках Лиги Европы.

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Нереальные мечты Реброва

Главный тренер сборной Украины признался, кого хотел бы вызвать в национальную команду из звезд мирового футбола. Ребров признался, что хотел бы увидеть в сине-желтой футболке обладателя восьми "Золотых мячей" Лионеля Месси.

Такой трансфер можно осуществить только в футбольном симуляторе, но мечтать никто не запрещал.

Также Сергей Станиславович сравнил себя еще в статусе футболиста с одной из современных футбольных звезд. Здесь Ребров снова назвал имя аргентинца Лео.

Отметим, что за спиной Месси 178 матчей за сборную Аргентины, в которых он наколотил 106 голов и дошел до капитанской повязки. Именно благодаря Лионелю аргентинская национальная команда стала чемпионом мира-2022.

В ноябре 2023 года свои два последних поединка в этом году проведет и Аргентина, которая сыграет против Уругвая (17 ноября) и Бразилии (22 ноября) в квалификационном раунде ЧМ.

К слову, сборная Украины сыграет против Италии 20 ноября. Украинцы попытаются взять реванш у "скуадро адзурры" за поражение 2:1 в 6 туре отбора. Это будет сверхважная игра для обеих национальных команд, являющихся прямыми конкурентами за выход на Евро-2024 из группы "С".

Перед лобной встречей украинцы обладают преимуществом над соперником в виде 3 баллов – 13 против 10 у итальянцев, которые 10 ноября объявили заявку на два ближайших поединка.

Ребров назвал Андрея Шевченко сильнейшим футболистом, с которым ему приходилось играть в одной команде. Недавно Шева совершил идентичное признание в сторону своего земляка.