Наставник вызвал на последний матч отбора на Евро-2024 26 исполнителей, среди которых двое дебютантов – Владислав Дубинчак и Максим Таловеров. К слову, последний по голевому отпраздновал вызов от Сергея Реброва. Таловеров отличился голом из ЛАСК в рамках Лиги Европы.

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Нереальные мечты Реброва

Главный тренер сборной Украины признался, кого хотел бы вызвать в национальную команду из звезд мирового футбола. Ребров признался, что хотел бы увидеть в сине-желтой футболке обладателя восьми "Золотых мячей" Лионеля Месси.

Такой трансфер можно осуществить только в футбольном симуляторе, но мечтать никто не запрещал.

Также Сергей Станиславович сравнил себя еще в статусе футболиста с одной из современных футбольных звезд. Здесь Ребров снова назвал имя аргентинца Лео.

Отметим, что за спиной Месси 178 матчей за сборную Аргентины, в которых он наколотил 106 голов и дошел до капитанской повязки. Именно благодаря Лионелю аргентинская национальная команда стала чемпионом мира-2022.

В ноябре 2023 года свои два последних поединка в этом году проведет и Аргентина, которая сыграет против Уругвая (17 ноября) и Бразилии (22 ноября) в квалификационном раунде ЧМ.

Любопытно! Ребров назвал Андрея Шевченко сильнейшим футболистом, с которым ему приходилось играть в одной команде. Недавно Шева совершил идентичное признание в сторону своего земляка.