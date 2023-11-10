Последние два матча отбора Евро-2024 сборная Италии сыграет против Северной Македонии (17 ноября) и Украины (20 ноября). На тренировочный сбор главный тренер "Скуадры Адзурры" вызвал 29 футболистов.

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В списке футболистов нашлось место двум дебютантам. Впервые в состав сборной попали защитник Ювентуса Андреа Камбьязо и хавбек Монцы Андреа Кольпани. Национальная сборная Италии приступит к сбору в воскресенье, 12 ноября.

Заявка сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Андреа Камбязо, Федерико Гатти (оба – Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Рафаэл Толой (Аталанта)

Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Андреа Камбязо, Федерико Гатти (оба – Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Рафаэл Толой (Аталанта) Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Андреа Кольпани (Монца), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Мануэль Локателли (Ювентус)

Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Андреа Кольпани (Монца), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Мануэль Локателли (Ювентус) Нападающие: Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – Ювентус), Стефан Эль Шаарави (Рома), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Николо Дзаньоло (Астон).

Заявка сборной Италии / instagram.com/azzurri

Напомним, что в отборочной группе С сборная Италии занимает третье место. В активе команды Спаллетти 10 очков. Сборная Украины опережает на три балла "Скуадру Адзурру", но "сине-желтые" сыграли на один матч больше. В первом очном поединке отбора на Евро-2024 итальянцы победили Украину со счетом 2:1.