В лагерь "вишен" посетил новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Английский клуб похвастался фотографией с наставником в компании украинского защитника команды Ильи Забарного.

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Неожиданный гость

Центрбек "сине-желтых" успел даже пообщаться с украинским специалистом.

Специальный гость. Были рады приветствовать тренера сборной Украины Сергея Реброва на сегодняшней тренировке,

– написала прессслужба Борнмута.



Сергей Ребров в гостях в клубе Ильи Забарного / Фото Борнмута

Напомним, что Забарный помог сборной Украины в июньских матчах. Во всех отыграл полные 90 минут в дебютных играх Сергея Станиславовича во главе национальной команды, которую возглавил только 7 июня 2023 года. После чего защитник улетел в Англию.

Ради качественной подготовки в Борнмуте Илья отказался от участия в молодежном Евро-2023, где команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала, в котором уступила Испании 5:1.

Ведь в сезоне-2022/2023 клуб украинца чуть не вылетел из АПЛ, заняв в последний момент 15 место среди 20 команд. "Вишни" набрали 39 очков в 38 турах.

Английский опыт для Ильи Забарного