В лагерь "вишен" посетил новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Английский клуб похвастался фотографией с наставником в компании украинского защитника команды Ильи Забарного.
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Неожиданный гость
Центрбек "сине-желтых" успел даже пообщаться с украинским специалистом.
Специальный гость. Были рады приветствовать тренера сборной Украины Сергея Реброва на сегодняшней тренировке,
– написала прессслужба Борнмута.
Сергей Ребров в гостях в клубе Ильи Забарного / Фото Борнмута
Напомним, что Забарный помог сборной Украины в июньских матчах. Во всех отыграл полные 90 минут в дебютных играх Сергея Станиславовича во главе национальной команды, которую возглавил только 7 июня 2023 года. После чего защитник улетел в Англию.
Ради качественной подготовки в Борнмуте Илья отказался от участия в молодежном Евро-2023, где команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала, в котором уступила Испании 5:1.
Ведь в сезоне-2022/2023 клуб украинца чуть не вылетел из АПЛ, заняв в последний момент 15 место среди 20 команд. "Вишни" набрали 39 очков в 38 турах.
Английский опыт для Ильи Забарного
- 31 января 2023 года Борнмут объявил о трансфере центрбека Динамо.
- Контракт Забарного с английским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
- Из-за травмы не смог сыграть многие матчи за "вишни" в сезоне-2022/2023. Поэтому Забарный только 5 раз выходил на футбольное поле, в которых не отличился результативными действиями.