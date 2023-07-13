У табір "вишень" завітав новий головний тренер збірної України Сергій Ребров. Англійський клуб похизувався світлиною з наставником у компанії українського захисника команди Іллі Забарного.

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Несподіваний гість

Центрбек "синьо-жовтих" встиг навіть поспілкуватись із українським спеціалістом.

Спеціальний гість. Були раді вітати тренера збірної України Сергія Реброва на сьогоднішньому тренуванні,

– написала пресслужба Борнмута.



Сергій Ребров у гостях в клубі Іллі Забарного / Фото Борнмута

Нагадаємо, що Забарний допоміг збірній України у червневих матчах. В усіх відіграв повні 90 хвилин у дебютних іграх Сергія Станіславовича на чолі національної команди, яку очолив лише 7 червня 2023 року. Після чого оборонець полетів до Англії.

Заради якісної підготовки у Борнмуті Ілля відмовився від участі на молодіжному Євро-2023, де команда Руслана Ротаня дійшла до півфіналу, у якому поступилась Іспанії 5:1.

Адже у сезоні-2022/2023 клуб українця ледь не вилетів із АПЛ, посівши в останній момент 15-те місце серед 20 команд. "Вишні" набрали 39 очок у 38-ми турах.

Англійський досвід для Іллі Забарного