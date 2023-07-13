У табір "вишень" завітав новий головний тренер збірної України Сергій Ребров. Англійський клуб похизувався світлиною з наставником у компанії українського захисника команди Іллі Забарного.
Читайте також Легендарний дует збірної: Ребров зіграє в одній команді з Шевченком заради допомоги Україні
Несподіваний гість
Центрбек "синьо-жовтих" встиг навіть поспілкуватись із українським спеціалістом.
Спеціальний гість. Були раді вітати тренера збірної України Сергія Реброва на сьогоднішньому тренуванні,
– написала пресслужба Борнмута.
Сергій Ребров у гостях в клубі Іллі Забарного / Фото Борнмута
Нагадаємо, що Забарний допоміг збірній України у червневих матчах. В усіх відіграв повні 90 хвилин у дебютних іграх Сергія Станіславовича на чолі національної команди, яку очолив лише 7 червня 2023 року. Після чого оборонець полетів до Англії.
Заради якісної підготовки у Борнмуті Ілля відмовився від участі на молодіжному Євро-2023, де команда Руслана Ротаня дійшла до півфіналу, у якому поступилась Іспанії 5:1.
Адже у сезоні-2022/2023 клуб українця ледь не вилетів із АПЛ, посівши в останній момент 15-те місце серед 20 команд. "Вишні" набрали 39 очок у 38-ми турах.
Англійський досвід для Іллі Забарного
- 31 січня 2023 року Борнмут оголосив про трансфер центрбека Динамо.
- Контракт Забарного з англійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го.
- Через травму не зміг зіграти багато матчів за "вишень" у сезоні-2022/2023. Тому Забарний лише 5 разів виходив на футбольне поле, у яких не відзначився жодними результативними діями.