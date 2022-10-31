Аль-Айн Сергея Реброва потерпел третье поражение в чемпионате ОАЭ. Команда украинского тренера уступила на выезде Шабаб Аль-Ахли со счетом 1:2. После этого поражения в местных СМИ появились сообщения об отставке Реброва.

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Заявление боссов Аль-Айна

Однако официальное заявление клуба опровергло эту информацию. Руководство Аль-Айна по-прежнему доверяет тренерскому штабу и футболистам.

"Футбольный клуб Аль-Айн продолжает поддерживать и уверен в усилиях, которые прилагают главный тренер команды и игроки, а также отмечает стремление заложить фундамент для достижения постановленных перед сезоном целей во всех турнирах, в которых клуб принимает участие", - отмечается в заявлении клуба.

После поражения от Шабаб Аль-Ахли команда Реброва опустилась с третьего на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. Отставание от лидера первенства Аль-Вахды не является катастрофическим и составляет лишь три балла.

Карьера Реброва в ОАЭ

Напомним, что Сергей Ребров возглавил Аль-Айн в июне 2021 года.

В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом ОАЭ и обладателем Кубка лиги 2022 года.

Украинский специалист не раз признавался лучшим тренером месяца.

Контракт Реброва с арабским клубом рассчитан до конца этого сезона.

Отметим, что кандидатура Реброва постоянно находится среди потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной Украины и киевского Динамо.