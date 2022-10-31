Аль-Айн Сергія Реброва зазнав третьої поразки в чемпіонаті ОАЕ. Команда українського тренера поступилася на виїзді Шабаб Аль-Ахлі з рахунком 1:2. Після цієї поразки в місцевих ЗМІ з’явилися повідомлення про відставку Реброва.

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Заява босів Аль-Айна

Проте офіційна заява клубу спростувала цю інформацію. Керівництво Аль-Айну, як і раніше, довіряє тренерському штабу та футболістам.

"Футбольний клуб Аль-Айн продовжує підтримувати та має упевненість щодо зусиль, які докладають головний тренер команди та гравці, а також наголошує на прагненні компанії закласти фундамент для досягнення встановлених перед сезоном цілей у всіх турнірах, в яких клуб бере участь", - зазначається у заяві клубу.

Після поразки від Шабаб Аль-Ахлі команда Реброва опустилася з третього на восьме місце турнірної таблиці чемпіонату. Відставання від лідеру першості Аль-Вахди не є катастрофічни і складає лише три бали.

Кар’єра Реброва в ОАЕ

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив Аль-Айн у червні 2021 року.

В минулому сезоні команда під його керівництвом стала чемпіоном ОАЕ та володарем Кубка ліги 2022.

Український фахівець неодноразово визнавався кращим тренером місяця.

Контракт Реброва з арабським клубом розрахований до кінця цього сезону.

Зазначимо, що кандидатура Реброва постійно знаходиться серед потенційних кандидатів на пост головного тренера збірної України та київського Динамо.