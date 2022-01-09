Ребров потерпел первое поражение в ОАЭ, уступив прямому конкуренту

В матче 13-го тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва уступил на выезде Аль-Шардже со счетом 0:2. Это поражение стало для команды украинского наставника первой в этом сезоне.

Аль-Шарджа – Аль-Айн 2:0

Голы: Кайо, 11, Луанзинью, 18

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Первый матч Аль-Айна в чемпионате после Нового года получился неудачным – команда Реброва проиграла Аль-Шарджи. Результат был добыт уже в дебюте поединка – Кайо открыл счет на 11 минуте, а Луанзинью через 7 минут сделал преимущество убедительным.

Во втором тайме подопечные Реброва владели больше мячом, но по ударам статистика идентична – 9 в целом и по 2 в створ ворот. В составе Аль-Шарджи в стартовом составе вышел экс-вингер Шахтера Бернард, получивший желтую карточку на 61 минуте, а финальный свисток арбитра зафиксировал поражение Аль-Айна.